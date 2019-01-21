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21.01.2019 17:28
Рубрика: Экономика

Духи без душка

В марте начнется эксперимент по маркировке парфюмерии и фотоаппаратов
Текст: Надежда Толстоухова
Минпромторг с 1 марта по 30 ноября 2019 года предлагает провести эксперимент по маркировке духов, туалетной воды, фотоаппаратов и фотовспышек. Проект постановления правительства об этом министерство опубликовало для публичного обсуждения.

Обязательная маркировка парфюмерии и фотоаппаратуры должна появиться в России с 1 декабря 2019 года. Внедрить ее попросили сами производители, чтобы защитить рынок от подделок.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Какие товары промаркируют в 2019 году

За оставшееся время они хотят определиться с тем, какие технологии им следует использовать, чтобы сделать маркировку наименее затратной. "В качестве базового сценария мы рассматриваем печать на пачках Data Matrix кодов, которые уже сегодня используются при маркировке сигарет. Эти метки похожи на привычные QR-коды, для их печати на производстве достаточно установить сравнительно недорогие принтеры", - рассказал "РГ" замгенерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов. Эта организация назначена оператором внедрения маркировки в России.

Участие в эксперименте по маркировке будет добровольным и бесплатным для производителей. Правда, им за свой счет придется установить оборудование, стоимость которого может значительно варьироваться в зависимости от объемов производства и технологии нанесения меток. Разбег цен существенен - от 800 до 30 тысяч евро на одного производителя. Кроме того, с 1 декабря 2019 года за обработку каждой цифровой метки участникам рынка придется платить по тарифу, который установит правительство. Пока речь идет о платеже в 50 копеек за единицу товара, но цена может измениться. Тем не менее на удорожании товара внедрение маркировки сказаться не должно: производители только выиграют от обеления рынка и ухода с него недобросовестных поставщиков.

К концу года в РФ маркировать будут сигареты, лекарства, обувь, шины, духи, фототехнику

Сейчас проходит пилотный проект по маркировке табачных изделий, 99 процентов участников рынка к нему уже присоединились, а с 1 марта 2019 года маркировка табака станет обязательной для всех производителей. С 1 июля в России будет внедрена обязательная маркировка обуви, а с 1 декабря - шин, парфюмерии, фотоаппаратов и некоторой продукции легкой промышленности.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг
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