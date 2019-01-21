Наша мужская сборная досрочно завершила продолжающийся в Германии и Дании чемпионат мира, заняв лишь 14-е место. Даже хлопнуть дверью и выиграть хотя бы сомнительной ценности Кубок Президента Международной федерации гандбола, вручаемый лучшей команде второй дюжины, не удалось. Турнир завершили поражением от Катара - 28:34.

Задача минимум на чемпионат не выполнена. От российской команды требовалось занять место не ниже седьмого, чтобы гарантировать себе путевку в мировую олимпийскую квалификацию. Теперь пробиваться туда придется через финальный турнир первенства Европы-2020, куда еще надо отобраться. А на ЧЕ-2020 Россию в самом лучшем случае устроит десятое место, при худшем раскладе не хватит и четвертой позиции. Тут все будет зависеть от того, как расположатся в итоговой континентальной классификации команды, уже попавшие в олимпийский отбор.

Уже третий подряд чемпионат мира россияне в роли тотальных неудачников - 19-е место в Катаре-2015, 12-я позиция во Франции-2017, теперь вот 14-е. Что интересно, на всех этих турнирах команды возглавляли разные тренеры - Олег Кулешов, Дмитрий Торгованов, сейчас вот Эдуард Кокшаров. Всех названных людей, включая нынешнего генерального директора Федерации гандбола России (ФГР) Льва Воронина, объединяет одно - это бывшие очень успешные игроки национальной сборной, последние трое - олимпийские чемпионы Сиднея-2000.

Наверное, в ФГР с определенным опозданием уже начинают понимать, что далеко не всегда титулованный гандболист становится эффективным тренером. Именно откровенные просчеты в управлении командой становились причинами наших провалов на чемпионатах мира.

На этот раз не хватило стратегического мышления, умения оперативно просчитывать турнирную ситуацию и сдерживать эмоции. На предварительном этапе перед нашим матчем с Германией бразильцы обыграли Сербию. Стало ясно, что определяющей в плане выхода во второй этап станет следующая встреча с южноамериканцами, у которых на отдых будет на несколько часов больше. Немцев победить на их площадке маловероятно, тут бы сэкономить силы, поберечь ведущих исполнителей. Но нет, Россия решила навязать бой "бундестим" и добыла героическую ничью, оказавшуюся совершенно бесполезной.

Затем на матч с Бразилией вышли выхолощенными, получили сразу "минус пять", догнали соперника, снова провалились в концовке. Да тут еще никак не оправданное игровыми обстоятельствами удаление одного из лучших бомбардиров команды Тимура Дибирова, толкнувшего руками вратаря бразильцев.

Чтобы попасть в олимпийскую квалификацию, Россию на ЧЕ-2020 в лучшем случае устроит и десятое место, при худшем раскладе не хватит и четвертой позиции

Наше особое рвение в матче с немцами можно объяснить не только недальновидностью. Германия - страна сильнейшей в мире клубной лиги, это самый крупный рынок игроков. Никому из уважающих себя гандболистов перед взыскательной публикой и толпой специалистов и скаутов не хочется просто отбывать номер на площадке, даже если того и требует турнирная стратегия. Не покажешь своих лучших качеств - выпадешь из поля зрения тех, кто мог бы предложить контракт.

Учитывая более чем плачевный результат, будущее Кокшарова в сборной видится туманным. Возможно, президенту ФГР Сергею Шишкареву стоит подумать о привлечении иностранного специалиста. Вполне вероятно, что какой-нибудь невзрачного вида исландец, датчанин или кто-то еще окажется куда полезнее, чем отечественные гренадерского роста и с многочисленными игроцкими регалиями тренеры, не способные вывести команду на достойный уровень.