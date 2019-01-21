На переобучение "предпенсионеров" в год будут выделять 5 млрд рублей

Новости

Володина пригласили на Кубу и в Катар 18:25
"Нафтогаз" заявил о готовности снизить требования по иску к "Газпрому" 18:18
В Москве суд запретил коллектору выходить из дома 18:17
Владимир Мединский: "Т-34" обойдет по сборам "Пиратов Карибского моря" 18:13
Более 120 афганских силовиков погибли при нападении талибов 18:05
В Германии не будут снижать скорость на автобанах из-за протестов населения 17:54
Заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов пройдет 25 января 17:40
Медведев: Все медучреждения получили доступ к широкополосному интернету 17:40
МВД Саратова проверит сообщения об избиении ребенка из-за снеговика 17:37
Собянин: 11 пешеходных переходов построят в Москве в 2019 году 17:31
Одобрен проект реверсной подачи воды по Северо-Крымскому каналу 17:30
В Венесуэле задержали военных, пытавшихся организовать мятеж 17:22
Бабушка сестер Хачатурян потребовала выселить из квартиры старшую внучку 17:19
Какие направления станут самыми популярными у россиян в 2019 году 17:18
На границе под Белгородом ФСБ задержала завербованного СБУ агента 17:12
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа 17:02
Единороссы подали заявления об отказе от пенсионных надбавок 17:00
На Северном флоте появился тренажер для подводного спецназа 16:50
Эксперты назвали опасное для здоровья спортивное упражнение 16:46
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом 16:40
Умер гитарист Элвиса Пресли и Боба Дилана Реджи Янг 16:35
ЦОДД попросил водителей пересесть на метро из-за метели 16:35
Белорусские саперы испытали новые защитные костюмы "Сокол" 16:15
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано 17 рейсов 16:08
В Каменске-Уральском первоклассница получила травму на физкультуре 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
21.01.2019 17:45
Рубрика: Власть

На переобучение "предпенсионеров" в год будут выделять 5 млрд рублей

Текст: Владимир Кузьмин
За шесть лет 450 тысяч граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональную подготовку. Безработные по направлению служб занятости при этом будут получать стипендии.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

С этого года правительство совместно с регионами начинает реализацию программы профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с заместителями призвал отслеживать ситуацию, чтобы люди с большим опытом и хорошей квалификацией имели возможность работать дальше. "Для этого мы должны создать им условия для получения дополнительного образования", - подчеркнул он.

Фото: Александр Корольков
Максим Топилин рассказал о прибавках к пенсиям и льготной ипотеке

Ежегодно на эти цели планируется направлять около 5 миллиардов рублей, 95 процентов расходов берет на себя правительство. Каждый год программы переобучения будут проходить 75 тысяч человек. Обучение займет три месяца. Средняя стоимость такого рода программы - 53 тысячи рублей.

"Граждане, которые будут проходить переобучение, то есть являющиеся безработными, по направлению служб занятости будут иметь возможность получать стипендии в размере минимального размера оплаты труда, - заявила вице-премьер Татьяна Голикова. - Напомню, что в 2019 году это 11280 рублей". Там, где предусмотрена выплата районного коэффициента, стипендия будет увеличена на эту сумму.

Сейчас, сообщила зампред правительства, регионы завершили социальные опросы потребностей граждан предпенсионного возраста при повышении квалификации и переподготовке, практически завершена работа по подготовке нормативных актов.

Реализация программы будет идти через три механизма: направление на переобучение безработных граждан, вставших на учет в органах службы занятости, формирование предложений от работодателей в зависимости от требующихся им специальностей, а также обучение граждан по международным профессиональным стандартам с использованием механизмов WorldSkills.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Изменение пенсионного законодательства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

WhatsApp ввел новые жесткие ограничения
Более 120 афганских силовиков погибли при нападении талибов
ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов
В Германии могут ограничить канцлерский срок
Российские корветы взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море