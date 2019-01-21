"Нафтогаз" заявил о готовности снизить требования по иску к "Газпрому"

Если "Газпром" и "Нафтогаз" продлят контракт на транзит российского газа через Украину после 2019 года, то украинская газотранспортная система не будет так быстро обесцениваться. В таком случае "Нафтогаз" может снизить объем требований в рамках своего иска против "Газпрома" с 12 миллиардов долларов до 2 миллиардов, то есть в 6 раз. Об этом заявил журналистам в Брюсселе перед началом трехсторонних переговоров в формате Россия-Украина-Еврокомиссия исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Укринформ".

Он подтвердил, что в 12 миллиардов долларов оценивается именно будущий ущерб украинской ГТС от вероятного снижения транзитной прокачки газа.

Иск украинской компании к российской был подан летом прошлого года, он касается пересмотра тарифа на транзит по действующему контракту, а также требований "Нафтогаза" компенсировать потенциальные убытки от возможного прекращения "Газпромом" прокачки газа через Украину после 2019 года, когда кончится текущий контракт.

Сейчас "Газпром" через суд пытается расторгнуть контракты на поставку и транзит газа через Украину, так как считает их экономически невыгодными в свете решений Стокгольмского арбитража, который присудил по итогам многолетних разбирательств 2,56 миллиарда долларов "Нафтогазу". Последний, в свою очередь, пытается взыскать эту сумму с "Газпрома", несмотря на то, что еще идет процесс обжалования решений.

Встреча в Брюсселе 21 января в трехстороннем формате, вероятнее всего, так или иначе затронет тему судебных разбирательств между сторонами, так как на ней будут присутствовать глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Тема встречи - транзит газа в Европу после 2019 года, уточнил глава российской делегации, министр энергетики РФ Александр Новак. Переговоры стартовали около 18.00 мск. Итоги ожидаются позднее этим же вечером.