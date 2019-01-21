Небольшие союзы граждан смогут легализоваться

Министерство юстиции России разработало законопроект, который обязывает общественные объединения, не имеющие юридического лица, подавать официальные уведомления о своей деятельности.

"Данный законопроект позволит маленьким общественным объединениям, а речь идет, например, о различных союзах пешеходов, велосипедистов и прочее, "легализовать" свою деятельность и при этом не нести финансовые затраты, связанные с регистрацией юрлица, - пояснила "РГ" адвокат Виктория Данильченко. - При этом у властей появится дополнительный механизм воздействия на данные объединения".

Как рассказывают в минюсте, инициатива обязывает общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами, размещать в сети "Интернет" уведомление о создании и сообщение о продолжении своей деятельности. Порядок таких уведомлений будет установлен минюстом.

"Реализация предполагаемых мер позволит систематизировать и актуализировать сведения об общественных объединениях, не являющихся юридическими лицами, необходимых для защиты прав граждан и юридических лиц", - подчеркивают в ведомстве.

Проще говоря, появятся официальные списки таких небольших союзов. Причем самим гражданам, решившим объединиться, не надо будет получать особых разрешений и где-то регистрироваться. Достаточно будет просто заявить о себе.

В минюсте обращают внимание, что из-за отсутствия актуальных, систематизированных сведений о таких общественных объединениях, негде взять нужные данные для подачи заявлений в суд о возмещении причиненного вреда такими организациями или внесения заявления о запрете деятельности общественного объединения, не являющегося юридическим лицом. Действительно, на кого именно жаловаться? Негде узнать ни полное наименование организации, ни данных о руководителях и месте нахождения союза.

Между тем, как говорят представители ведомства, данные объединения пользуются определенными правами и несут предусмотренные законодательством обязанности. Помимо прочего проект предполагает введение процедуры приостановления деятельности таких общественных объединений по решению Генпрокурора или прокурора соответствующего региона.

"Теперь в случае малейшего нарушения такими организациями норм, прописанных в новом законе, будет реальная возможность приостановить деятельность таких организаций, - говорит Виктория Данильченко. - С какой-то стороны это можно рассматривать как ужесточение контроля за деятельностью организаций. Чем может обернуться принятие инициативы, покажет время".

По словам заместителя руководителя департамента правового и налогового консалтинга юридической компании Глеба Шевченко, данная норма вводиться исключительно с целью контроля за деятельностью общественных объединений на территории страны.

"Обязательный уведомительный характер создания общественных объединений, не являющихся юридическими лицами, позволит составить качественный реестр подобных общественных организаций и оперативно выявлять допущенные последними нарушения, - говорит Глеб Шевченко. - За последние годы минюст активно приводит в порядок деятельность некоммерческих организаций, ужесточает требования, предъявляемые к государственной регистрации, а также приводит в порядок уже существующие НКО путем обязательного внесения изменений в уставы обществ. Инициатива сама по себе носит положительный характер, но ее исполнение со стороны общественников вызовет дискомфорт ввиду необходимости подавать дополнительные уведомления".

Эксперт поясняет, что создание общественной организации без образования юридического лица требует лишь принятия решения на общем собрании, после чего допустимо осуществлять общественную деятельность. "В большинстве случаев это некрупные организации политического или общественно-полезного характера, - говорит Глеб Шевченко. - Серьезные общественные структуры предпочитают регистрировать свои организации в качестве юридических лиц".