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Рубрика: В мире

Нетаньяху прокомментировал авиаудары Израиля по объектам в Сирии

Политика Израиля в Сирии заключается в том, чтобы не допустить закрепления Ирана в этой стране. Такое заявление в воскресенье сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после сообщений о том, что израильские ВВС нанесли удары по целям в САР.

От авиаудара международной коалиции в Сирии погибли 20 мирных жителей

По его словам, политика Израиля постоянна: "противодействовать закреплению Ирана в Сирии и наносить вред любому, кто попытается нанести вред нам", - цитирует ТАСС сообщение Нетаньяху в Twitter.

Напомним, в воскресенье войска противовоздушной обороны Сирии отразили атаку истребителей F-16 ВВС Израиля на международный аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска. По данным российских военных, подразделения ПВО САР сбили семь ракет. Известно, что были задействованы зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук". Инфраструктура аэропорта не пострадала, жертв и разрушений нет.

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