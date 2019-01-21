Новак допустил продление контракта на транзит газа через Украину

У российской стороны есть основания говорить о продлении действующего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" на транзит газа в Европу после 2019 года. О такой вероятности заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трехсторонних переговоров между РФ, Украиной и Еврокомиссией в Брюсселе 21 января.

Кроме того, министр подчеркнул, что все еще есть возможность заключить мировое соглашение между компаниями. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, долгосрочный контракт на транзит выгоден всем сторонам, однако судебные разбирательства сказываются на переговорном процессе. ЕК готова предоставить юридическую помощь в этом вопросе, чтобы ускорить переговоры.

В свою очередь украинская сторона еще на прошлых трехсторонних переговорах отказалась от мирового соглашения на условиях России, а в этот раз заявила, что выступает не за продление текущего контракта на транзит, а за заключение нового. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, который также участвовал в переговорах. Свою позицию он объяснил новым украинским законодательством.