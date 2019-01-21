Новак назвал условие нового контракта на транзит газа через Украину

Вопрос транзита российского газа через Украину в Европу после 2019 года, когда кончится действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом", детально может обсуждаться после того, как компании урегулируют судебные споры.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак после трехсторонних переговоров в Брюсселе в формате РФ-Украина-Еврокомиссия. По словам министра, база для будущего контракта на транзит - это привлекательность поставок газа через Украину по сравнению с "Северным потоком" и "Турецким потоком".

Стороны во время примерно полуторачасовой встречи обсудили рост объемов импорта российского газа в Евросоюз, рассказал Новак. По его мнению, обсуждение было конструктивным. Следующий раунд переговоров по украинскому транзиту на уровне министров назначен на май этого года, добавил он.

Кроме того, журналисты поинтересовались у министра, что он думает по поводу иска "Нафтогаза" к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов, который был подан в прошлом году. Новак назвал его абсурдным.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал переговоры с российской стороной интересными и был настроен оптимистично. Третья сторона переговоров - Еврокомиссия в лице комиссара по энергосоюзу Мароша Шефчовича - заявила, что не беспокоится о поставках российского газа в Европу текущей зимой.