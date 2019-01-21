Oxfam: Состояние 26 богатейших людей мира равно достатку 3,8 млрд бедняков

За последнее десятилетие число миллиардеров в мире удвоилось и в 2018 году достигло 2208 человек, а их состояние увеличивалось на 2,5 миллиарда долларов ежедневно. Такие данные содержатся в исследовании международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленном в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.

По данным экспертов, прирост благосостояния миллиардеров за год составил 900 миллиардов долларов. На сегодняшний день состояние этой группы людей является наибольшим за все время. Отмечается еще один факт: в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.

В своем исследовании организация обращает внимание на тревожные данные: финансовое положение 3,8 миллиарда беднейших людей мира за прошедший год совершенно не улучшилось. Их общее денежное состояние равняется состоянию 26 богатейших людей мира.

Специалисты приводят пример. Состояние самого богатого человека в мире, владельца компании Amazon Джеффа Безоса выросло до 112 миллиардов долларов, а один процент от этой цифры равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105 миллионов человек.

Отметим, что Oxfam была основана в Оксфорде в 1942 году для оказания помощи голодающим. Сегодня это международное объединение, которое включает в себя 17 организаций, работающих в более чем 90 странах мира. Их цель - решение проблем бедности и связанной с ней несправедливости во всем мире.