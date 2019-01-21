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21.01.2019 13:37
Рубрика: Власть

Песков: РФ и Япония не отступят от национальных интересов

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Между Россией и Японией сейчас не существует каких-либо конкретных вариантов мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль заявил об усложнении переговоров с Японией по Курилам

По его словам, никто ничего официально не предлагал, но страны намерены не отступать от национальных интересов.

Любые заявления на счет Курил касаются запросов или пожеланий, или рассуждений вслух. "Не более того", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланированы на вторник.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Японии
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