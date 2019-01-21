Песков: РФ и Япония не отступят от национальных интересов

Между Россией и Японией сейчас не существует каких-либо конкретных вариантов мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никто ничего официально не предлагал, но страны намерены не отступать от национальных интересов.

Любые заявления на счет Курил касаются запросов или пожеланий, или рассуждений вслух. "Не более того", - цитирует РИА Новости Пескова.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ запланированы на вторник.