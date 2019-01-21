Получить российскую пенсию, живя за рубежом, станет проще

Россиянам, живущим за рубежом, но получающим российскую страховую пенсию, будет проще ее оформить.

Проект постановления правительства об этом подготовлен минтрудом и размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов. Этот документ написан для реализации поправок в Закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", принятых в прошлом году.

Всего государственный пенсионный фонд выплачивает пенсии более 328 тысячам человек, проживающих в 128 странах мира

Суть изменений в том, что после принятия постановления люди, выезжающие или уже выехавшие на постоянное место жительства за рубеж, смогут подать заявление на выплату пенсии не в какое-то конкретное, а любое отделение Пенсионного фонда России (ПФР) в стране вне зависимости от места регистрации. Соответственно силовики могут подать заявление на пенсию в любое территориальное отделение ведомства, в котором служили. Кроме того, постановление закладывает принцип экстерриториальности для подтверждения факта нахождения человека в живых.

Всего государственный пенсионный фонд выплачивает пенсии более 328 тысячам человек, проживающих в 128 странах мира, сообщается на сайте Пенсионного фонда России. Уточняется, что люди, уехавшие за границу, получают не только страховые пенсии, но и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (кроме социальных), связанные с трудовой деятельностью (летчикам, шахтерам, за особые заслуги, ядерщикам), дополнительные ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

В отличие от всех остальных пенсионеров, проживающих в России, законодательство не требует, чтобы пенсионерам, живущим за границей, пенсию перечисляли на карту "Мир". Они ее могут получать на карты VISA и MasterCard.

Им точно так же, как и пенсионерам, проживающим в России, не индексируют пенсии в случае, если они продолжают трудовую деятельность. После ее прекращения они должны предоставить в Пенсионный фонд России документ, подтверждающий факт осуществления или прекращения работы за пределами России. Это нужно для индексации пенсии.

От пенсионеров, живущих в России, это не требуется, так как корректировка пенсии происходит автоматически на основании сведений индивидуального учета, то есть без непосредственного участия самого пенсионера.

Законопроект

Родители станут наследниками

Минтруд подготовил еще один документ - законопроект, который расширит круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного на производстве.

Сейчас безусловное право на получение этих страховых выплат имеют несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых не требует доказательств. Также в случае смерти единовременная страховая выплата производится супруге или супругу погибшего человека.

Документ предлагает включить в круг получателей страховых выплат родителей погибшего. Введение такого положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного случая на производстве, полагают в минтруде.