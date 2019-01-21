Портрет Анны Ахматовой выставят на аукцион за 1 рубль

Портрет Анны Ахматовой, сделанный Александром Тышлером, за рубль? Розыгрыш? Нет. Это стартовая цена на аукционе "Литфонда", которая назначена за рисунок Тышлера, сделанный в 1943 году.

"Стартовая цена символическая - 1 рубль. Мы единственный в России аукцион, который предлагает даже миллионные вещи по стартовой цене в рубль, чтобы самим просмотреть и понять, какой рынок на эти вещи. Конечно, они никогда не уходят по рублю, за них сражаются десятки людей", - сказал ТАСС глава аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров. Аукцион должен состояться 26 января. Рисунок Тышлера - лот 84.

Судя по описанию в каталоге, рисунок относится к небольшому циклу живых портретных зарисовок Анны Андреевны, сделанных Тышлером в Ташкенте во время эвакуации в 1943 году. По крайней мере, на это указывает авторская подпись и дата: "Атышлер 1943 М".

Можно предположить, что этот небольшой карандашный рисунок - из тех, работу над которыми подробно описала Флора Яковлевна Сыркина, вторая жена художника.

"Тышлер один только раз нарисовал цикл портретов Ахматовой - в 1943 году, когда волею судьбы - в эвакуации - они встретились в Ташкенте", - утверждала Флора Яковлевна в давней статье в "Литературной учебе".

…Сыркина оставила воспоминания о поэтическом вечере Ахматовой, который был в здании бывшей школы на Пушкинской улице в Ташкенте. "Там поселили московских и ленинградских ученых, писателей, актеров. Были среди них Випперы, отец и сын, Жирмунский. Михоэлс... В один прекрасный день в общей столовой при этом доме вывесили объявление, оповещавшее о предстоящем вечере Ахматовой. Было еще совсем светло, когда в одном из классов, служивших чем-то вроде гостиной, собралось много народа. Все нетерпеливо ждали Ахматову, а она почему-то опаздывала. Наконец Анна Андреевна вошла очень тихо, легко ступая, высокая, худая, без обычной челки, узнаваемая и в то же время не похожая на свои знаменитые портреты.

В первую минуту я подумала, что время остановилось: у нее словно не было возраста - почти такая же молодая, как на известном портрете Альтмана, но не такая угловатая. Столь же скромная, как на холсте Петрова-Водкина, но лишенная смуглого колорита картины и музы за спиною. Лицо ее, источенное блокадой, было спокойно и, казалось, излучало свет. Дарованные ей природою гордая стать и царственная посадка головы - и при этом удивительная простота и человечность. Меня поразила даже по тому нищенскому военному быту ее бедная, хотя и аккуратная одежда - старенькие, много раз стиранные кофточка и юбка на резинке, обутые на босу ногу, видавшие виды сандалии без каблуков. Дай ей в руку посох, а за спину котомку - и превратится она в странницу.

Когда она читала стихи, новые и старые, своим негромким, глуховатым голосом, взор ее был обращен в себя. Она словно бы замыкалась, отстранялась от нас и в то же время раскрывала нам свою душу. Ее слушали, затаив дыхание...".

Возможно, что Тышлер сделал рисунки поэта вскоре после этого вечера.

Вот как описывает Сыркина эти работы: "Александр Григорьевич любил работать сериями. Он объяснял это свое пристрастие тем, что таким образом ему удавалось в последующих вещах выразить то, что не досказал в предыдущих. Потому, попросив Анну Андреевну позировать ему, решил сделать несколько портретов.

Он пришел к ней с папкой, в которой лежали листы и листочки самой лучшей бумаги, какую сумел раздобыть в тот во всем голодный год, когда подчас художнику приходилось рисовать эскизы костюмов и декораций на оборотах чьих-то старых машинописных страниц. Поэтому рисунки оказались разных размеров. Комнатка в коммунальной квартире, где жила Ахматова, была очень мала. Александр Григорьевич и Анна Андреевна сидели в метре друг от друга - условия трудные для рисования натуры в полный рост. Но художник умудрился запечатлеть ее и стоящей. Естественно, что большинство листов нарисованы крупным планом, однако и "лицом к лицу" он увидел ее лицо.

… Во время того единственного рисовального сеанса, по свидетельству Александра Григорьевича, Анна Андреевна читала ему новые стихи, и они говорили о поэзии…"

Сейчас трудно сказать, сколько всего ахматовских портретов нарисовал Тышлер - он сам этого не помнил. Ведь исполнял их, как обычно, залпом, один за другим, не считая ни листов, ни времени, поглощенный и работой, и разговором с Анной Андреевной, ее стихами. Кое-какие рисунки зачеркивал и из экономии бумаги рисовал на обороте новые. Почти все, которые посчитал лучшими, тут же после сеанса отдал Ахматовой (по щедрости они стоили друг друга), а она потом одаривала этими драгоценными листами своих друзей. Сейчас нам известны десять рисунков, но их, конечно, было больше. Будем надеяться, что со временем они все отыщутся…

Анна Андреевна ценила свои портреты, нарисованные Александром Григорьевичем, как самые проникновенные. Не потому ли, когда в первом номере журнала "La Culture et la Vie" за 1957 год была опубликована небольшая статья поэта о работе в последние годы, вероятно, не без рекомендации Ахматовой рядом с текстом репродуцировали портрет именно работы Тышлера. Этот журнал она преподнесла художнику с бесценным автографом: А. Г. Тышлеру - дар любви - Ахматова. 8 мая 1957. Москва".