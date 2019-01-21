Россиян старше 65 лет, проживающих в сельской местности, будут доставлять в больницы и поликлиники на специальных автомобилях.

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов уже предусмотрены средства на эти цели. Деньги будут предоставляться регионам в виде межбюджетных трансфертов.

Как рассказали "Российской газете" в минтруде, в нынешнем году планируется закупка автотранспортных средств во всех субъектах Российской Федерации. "Новые автомобили позволят организовать доставку граждан пожилого возраста и инвалидов из отдаленных населенных пунктов региона в медицинские организации, обновить автотранспортный парк государственных учреждений социального обслуживания населения, повысить доступность медицинских организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности", - отметили в ведомстве.

Машины будут оборудоваться подъемниками для маломобильных граждан. Кстати, на машинах могут передвигаться и мобильные бригады, в состав которых будут входить как медицинские, так и социальные работники.

Закупка автомобильного транспорта для перевозки пожилых граждан - это часть федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который посвящен вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, защите их трудовых прав, профилактики заболеваний, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние.

Некоторые регионы и ранее организовывали различные сервисы для пенсионеров и инвалидов. Например, в Москве действует служба "Социальное такси". Для перевозки маломобильных граждан можно заказать легковые автомобили, автобусы и микроавтобусы. С 2011 года служба социального такси существует и в Нижегородской области. На днях местные власти обновили автопарк 30 новыми машинами. Закуплены они за счет средств резервного фонда.

Новые автомобили для перевозки пожилых россиян в медицинские учреждения получат все регионы

По словам представителей местных властей, на социальных такси пенсионеры, инвалиды, дети ездят не только в больницы и поликлиники, но и на разные культурные мероприятия.

Вопрос же о централизованных закупках автотранспорта для старшего поколения, как уточнили в минтруде, решен впервые.