В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов уже предусмотрены средства на эти цели. Деньги будут предоставляться регионам в виде межбюджетных трансфертов.
Как рассказали "Российской газете" в минтруде, в нынешнем году планируется закупка автотранспортных средств во всех субъектах Российской Федерации. "Новые автомобили позволят организовать доставку граждан пожилого возраста и инвалидов из отдаленных населенных пунктов региона в медицинские организации, обновить автотранспортный парк государственных учреждений социального обслуживания населения, повысить доступность медицинских организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности", - отметили в ведомстве.
Машины будут оборудоваться подъемниками для маломобильных граждан. Кстати, на машинах могут передвигаться и мобильные бригады, в состав которых будут входить как медицинские, так и социальные работники.
Закупка автомобильного транспорта для перевозки пожилых граждан - это часть федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который посвящен вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, защите их трудовых прав, профилактики заболеваний, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние.
Некоторые регионы и ранее организовывали различные сервисы для пенсионеров и инвалидов. Например, в Москве действует служба "Социальное такси". Для перевозки маломобильных граждан можно заказать легковые автомобили, автобусы и микроавтобусы. С 2011 года служба социального такси существует и в Нижегородской области. На днях местные власти обновили автопарк 30 новыми машинами. Закуплены они за счет средств резервного фонда.
По словам представителей местных властей, на социальных такси пенсионеры, инвалиды, дети ездят не только в больницы и поликлиники, но и на разные культурные мероприятия.
Вопрос же о централизованных закупках автотранспорта для старшего поколения, как уточнили в минтруде, решен впервые.