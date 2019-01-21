Новости

"Нафтогаз" заявил о готовности снизить требования по иску к "Газпрому" 18:18
В Москве суд запретил коллектору выходить из дома 18:17
Владимир Мединский: "Т-34" обойдет по сборам "Пиратов Карибского моря" 18:13
Более 120 афганских силовиков погибли при нападении талибов 18:05
В Германии не будут снижать скорость на автобанах из-за протестов населения 17:54
Заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов пройдет 25 января 17:40
Медведев: Все медучреждения получили доступ к широкополосному интернету 17:40
МВД Саратова проверит сообщения об избиении ребенка из-за снеговика 17:37
Собянин: 11 пешеходных переходов построят в Москве в 2019 году 17:31
Одобрен проект реверсной подачи воды по Северо-Крымскому каналу 17:30
В Венесуэле задержали военных, пытавшихся организовать мятеж 17:22
Бабушка сестер Хачатурян потребовала выселить из квартиры старшую внучку 17:19
Какие направления станут самыми популярными у россиян в 2019 году 17:18
На границе под Белгородом ФСБ задержала завербованного СБУ агента 17:12
В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа 17:02
Единороссы подали заявления об отказе от пенсионных надбавок 17:00
На Северном флоте появился тренажер для подводного спецназа 16:50
Эксперты назвали опасное для здоровья спортивное упражнение 16:46
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом 16:40
Умер гитарист Элвиса Пресли и Боба Дилана Реджи Янг 16:35
ЦОДД попросил водителей пересесть на метро из-за метели 16:35
Белорусские саперы испытали новые защитные костюмы "Сокол" 16:15
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано 17 рейсов 16:08
В Каменске-Уральском первоклассница получила травму на физкультуре 16:05
В Германии могут ограничить канцлерский срок 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
21.01.2019 17:33
Рубрика: Общество

Довезут до больницы с комфортом

Пожилых людей будут доставлять до медицинских учреждений на специальных машинах
Текст: Ольга Игнатова
Россиян старше 65 лет, проживающих в сельской местности, будут доставлять в больницы и поликлиники на специальных автомобилях.

В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов уже предусмотрены средства на эти цели. Деньги будут предоставляться регионам в виде межбюджетных трансфертов.

Как рассказали "Российской газете" в минтруде, в нынешнем году планируется закупка автотранспортных средств во всех субъектах Российской Федерации. "Новые автомобили позволят организовать доставку граждан пожилого возраста и инвалидов из отдаленных населенных пунктов региона в медицинские организации, обновить автотранспортный парк государственных учреждений социального обслуживания населения, повысить доступность медицинских организаций для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности", - отметили в ведомстве.

У врачей появится больше возможностей для борьбы с недугами

Машины будут оборудоваться подъемниками для маломобильных граждан. Кстати, на машинах могут передвигаться и мобильные бригады, в состав которых будут входить как медицинские, так и социальные работники.

Закупка автомобильного транспорта для перевозки пожилых граждан - это часть федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", который посвящен вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, защите их трудовых прав, профилактики заболеваний, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние.

Некоторые регионы и ранее организовывали различные сервисы для пенсионеров и инвалидов. Например, в Москве действует служба "Социальное такси". Для перевозки маломобильных граждан можно заказать легковые автомобили, автобусы и микроавтобусы. С 2011 года служба социального такси существует и в Нижегородской области. На днях местные власти обновили автопарк 30 новыми машинами. Закуплены они за счет средств резервного фонда.

Новые автомобили для перевозки пожилых россиян в медицинские учреждения получат все регионы

По словам представителей местных властей, на социальных такси пенсионеры, инвалиды, дети ездят не только в больницы и поликлиники, но и на разные культурные мероприятия.

Вопрос же о централизованных закупках автотранспорта для старшего поколения, как уточнили в минтруде, решен впервые.

Общество Здоровье Правительство Минтруд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

WhatsApp ввел новые жесткие ограничения
Более 120 афганских силовиков погибли при нападении талибов
ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов
В Германии могут ограничить канцлерский срок
Российские корветы взяли на сопровождение эсминцы США в Балтийском море