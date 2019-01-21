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Рубрика: В мире

Правительство Южной Кореи нацелилось на фармацевтический рынок России

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Правительство Южной Кореи будет активно поддерживать местные фармацевтические компании, которые намерены наладить сотрудничество с Россией.

В ближайшее время в РФ будет направлена делегация корейских бизнесменов для изучения рынка. Об этом стало известно в ходе прошедшей в Сеуле конференции, которую провел государственный Корейский институт развития промышленности здравоохранения (KHIDI) и Корейское агентство содействия торговли и инвестициям (KOTRA).

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В ходе мероприятия было заявлено, что министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея начало прием заявок от местных фармацевтических компаний, которые хотят войти в состав "Евразийской делегации сотрудников индустрии здравоохранения 2019” и в середине мая посетить Москву, Киев и Варшаву.

В ходе поездки будут организованы встречи с потенциальными партнерами из РФ, Украины и Польши, а также оказана иная помощь бизнесменам, планирующим выйти на эти рынки. В случае, если участвующие в делегации компании подпишут какие-либо соглашения или декларации о намерениях, то правительство Южной Кореи компенсирует им часть транспортных и прочих расходов, связанных с поездкой.

По словам одного из сотрудников министерства здравоохранения и социального обеспечения РК, они видят большой потенциал в рынках стран СНГ и Восточной Европы, особо выделив при этом Россию. "Мы намерены сначала тщательно изучить ситуацию в сфере здравоохранения в каждой из стран, а затем сформировать конкретные проекты сотрудничества”, - пояснили в ведомстве.

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Было признано, что Корея хочет в итоге выйти с пакетными предложениями, которые включают фармацевтическое направление, медицинское оборудование, больничные системы и услуги в сфере охраны здоровья и лечения.

Отметим, что в ходе прошедшей 17 января пресс-конференции председатель Корейской ассоциации производителей фармацевтической и биофармацевтической  продукции Вон Хи Мок в качестве приоритетных для развития сотрудничества в новом году стран назвал "государства СНГ".

Вон отметил, что он уже побывал в ряде стран СНГ и лично убедился в наличии там больших возможностей для реализации взаимовыгодных направлений сотрудничества с Кореей. По его словам, в тех странах хорошо относятся к товарам и лекарствам из Кореи, что создает благоприятную атмосферу для сотрудничества.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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