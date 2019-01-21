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21.01.2019 18:54
Рубрика: Власть

Ипотека - семье не помеха

Правительство предложило изменить жилищные нормы для военных
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Нормы предоставления постоянного жилья кадровым офицерам, прапорщикам и солдатам-контрактникам, предусмотренные в Законе "О статусе военнослужащих", будут скорректированы по решению Конституционного суда РФ. Он еще в июле прошлого года указал на правовую коллизию, которая имеется в этом документе.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В решении было сказано, что армейским профи, участвующим в военной ипотеке, выделяются средства на строительство или приобретение собственного жилья. Однако сейчас на них и их близких родственников другие виды жилищных норм, установленных законом для военнослужащих, не распространяются.

Внести изменения в Закон "О статусе военнослужащих" потребовал Конституционный суд России

Проще говоря, если один член семьи до 2005 года стоял в очереди на получение бесплатной квартиры или жилищного сертификата, а второй является участником военной ипотеки и в рамках этой программы с помощью накопительных средств купил или собирается приобрести жилплощадь, шанс стать обладателями еще одной квартиры супруги теряют. Потому, к примеру, кадровый военный, заключивший первый контракт до 1 января 2005 года, с момента вступления в армейскую ипотеку его супруги, которая тоже носит погоны, утрачивает право получения или покупку жилья за счет государства по линии силового ведомства.

Очередникам в погонах со стажем такая жилищная практика показалась ущербной, и они обратились в Конституционный суд за разъяснениями.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net
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Так сделал и бывший офицер Анатолий Удовиченко из Санкт-Петербурга. Армии он отдал более 20 лет и по Закону "О статусе военнослужащих" имеет право на обеспечение жильем за счет государства. Примерно за год до увольнения Удовиченко был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, поэтому рассчитывал, что служебная квартира, где он проживал с женой и сыном, останется в его распоряжении. Тем более что это жилье вывели из спецфонда военной части. Однако в 2015 году семью исключили из жилищной очереди, поскольку супруга Удовиченко тоже носит погоны.

По действующему закону она может приобрести жилплощадь только через данную программу. Поэтому суд принял решение: семью из квартиры выселить. А в апелляционной инстанции Удовиченко разрешили там остаться, пока жена не заработает на ипотечное жилье.

Рассмотрев жалобу, Конституционный суд признал: прописанная в законе жилищная норма ставит некоторые военные семьи в неравное положение с теми, кто не состоит в браке с участниками армейской ипотечной программы. Чтобы устранить эту юридическую коллизию и во исполнение решения Конституционного суда правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, корректирующий Закон "О статусе военнослужащих". В новой редакции документа сказано, что военные профи, заключившие первый контракт до 1 января 2005 года, не потеряют право на получение собственного жилья, если их супруги являются участниками военной ипотеки и с ее помощью могут купить или уже приобрели квартиру.

Власть Право Экономика Недвижимость Ипотека Судебная власть Конституционный суд Квартиры для военных
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