Продукты запретят перепродавать

Поставщики требуют запретить торговым сетям перепродавать продукты более мелким магазинам. С такой просьбой они обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку, пишет "Коммерсант". Свои подписи под сообщением в письме поставили главы "Русбренда", "Руспродсоюза", Союза производителей алкогольной продукции и других крупных ассоциаций.

Суть в том, что ритейлеры перепродают товары, полученные от производителей со скидкой небольшим магазинам. В итоге они сохраняют скидку за объем продаж, но до реального покупателя эти скидки не доходят. В то же время производители дают скидку на свой товар 30-50 процентов.

Кроме того, эта практика позволяет ритейлерам нарастить свою долю на рынке в обход ограничений, которые сегодня составляют 25 процентов. У крупных сетей даже появились оптовые бренды для такого вида продаж.