Путин призвал Кудрина поддержать нацпроекты

Президент России Владимир Путин призвал Счетную палату оказать поддержку в реализации нацпроектов. Об итогах работы ведомства и международном сотрудничестве в сфере финансового контроля шла речь на встрече главы государства с председателем СП Алексеем Кудриным.

"Алексей Леонидович, вы, конечно, человек очень опытный, мы с вами знаем оба, но, тем не менее, работа, которой вы сейчас занимаетесь, - это новая для вас работа, новый участок. Уже полгода прошло, да?" - начал разговор Путин.

"Могу сказать, что за период прошлого года, за период моего уже председательства, проведено 42 заседания Коллегии Счетной палаты, на которых рассмотрено 272 мероприятия контрольных органов - как контрольных мероприятий, так и экспертно-аналитических", - сообщил докладчик. Экспертно-аналитические мероприятия, как правило, посвящены системной проблеме: использование земельных ресурсов, мировые судьи. "Допустим, мы проверяли применение "Системы 112" в чрезвычайных ситуациях или, например, развитие малого и среднего бизнеса. То есть в таких случаях мы проводим комплексную проверку по всей стране", - рассказал он.

"Не схематично - траты денег, а в целом проблему?" - уточнил президент. "Смотрим, как работает вся система, как эффективно она работает", - ответил собеседник. Поэтому сейчас стали увеличивать долю таких проверок, добавил он. "Счетная палата должна оценивать результативность выполнения стратегических целей, стратегических документов. Мы этому стали уделять больше внимания", - сказал Кудрин.

Среди новых подходов - разработка методик стратегического аудита. "Причем это сейчас мировой тренд, и большинство счетных палат мира увеличивают долю стратегического аудита в своих проверках, тем самым работая на государство, объясняя, что получается, что не получается в достижении стратегических целей", - продолжил глава СП. Так что в этом году будут строже мониторить выполнение национальных целей, нацпроектов - как независимый от исполнительной власти контроль. "В этом смысле мы частично такую перестройку проводим", - уточнил докладчик.

"Кроме того, мы увеличиваем долю цифровых методов анализа данных, которые бы позволяли без выхода на место, но более широкий круг мероприятий анализировать, - сообщил Кудрин. - Конечно, у нас еще состояние данных в стране очень слабое. Нам нужно улучшать качество баз данных, их сопоставимость". "В этом смысле мы тоже для себя определили как одно из направлений в том числе и такое, как риск-ориентированный подход. Мы ищем там, где больше рисков как раз и хищений и рисков невыполнения стратегических целей", - уточнил он.

"За период моего председательства направлено 170 представлений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний (это в тех случаях, когда не выполнены первоначальные представления), 220 информационных писем. Кроме того, 23 материала отправлено в Генеральную прокуратуру, 8 - в Федеральную службу безопасности, 4 - в Следственный комитет, по которым тоже идет работа. Как правило, материалы подтверждаются, и по ним продолжаются действия", - сообщил глава Счетной палаты.

В сентябре в России пройдет XXIII международный Конгресс ИНТОСАИ - эта организация, вторая по величине после ООН, объединяет все счетные палаты мира, в нее входят 194 страны. Ожидается 850 участников, будут обсуждаться итоги работы за три года. "Россия станет председателем этой организации на следующие три года", - сказал Кудрин. Готовится декларация, и часть новых подходов будет связана с развитием стратегического аудита и цифровых методов. Планируется два ключевых доклада - один сделает Россия по анализу достижения национальных целей и методов анализа, так называемого стратегического аудита. Второй - Китай, по развитию цифровых технологий в сфере аудита. Проекты докладов уже обсуждаются в международном профессиональном сообществе. "Таким образом, Россия станет центром международных мероприятий в сфере государственного аудита в этом году", - резюмировал докладчик.

"Очень хорошо, - оценил президент. - Алексей Леонидович, вы сейчас сказали про стратегический аудит. Думаю, что вам - человеку, который когда-то, будучи членом правительства, готовил подобные нацпроектам документы, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас в этом своем новом качестве, - не сложно будет смотреть на эффективность усилий государства по достижению этих целей". "Поэтому я очень рассчитываю на то, что под вашим руководством палата будет действовать именно в этом ключе и окажет существенную поддержку в реализации национальных проектов", - заключил он. "Мы на это и нацелены", - заверил Кудрин.