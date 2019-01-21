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21.01.2019,  
10:45
Текст:  Руслан Мельников

Сирийские комплексы ПВО сбили более 30 воздушных целей

Фото: AP Photo/Hassan Ammar Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Фото: AP Photo/Hassan Ammar

Средства ПВО Сирийской Арабской Республики смогли уничтожить более трех десятков воздушных целей. Речь идет о крылатых ракетах и управляемых авиабомбах, выпущенных во время атаки израильтян в ночь на 21 января.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Также стало известно, что атаки на сирийскую территорию минувшей ночью ВВС Израиля осуществляли с трех направлений.

Фото: REUTERS/US NAVY
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Как уточнили в Национальном центре управления обороной РФ, авиаудары были нанесены с западного, юго-западного и южного направлений.

Время ночных атак - с 02:11 до 02:56.

Между тем армия обороны Израиля утверждает, что удары наносились по иранским силам в Сирии.

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