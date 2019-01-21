Сирийские комплексы ПВО сбили более 30 воздушных целей

Средства ПВО Сирийской Арабской Республики смогли уничтожить более трех десятков воздушных целей. Речь идет о крылатых ракетах и управляемых авиабомбах, выпущенных во время атаки израильтян в ночь на 21 января.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Также стало известно, что атаки на сирийскую территорию минувшей ночью ВВС Израиля осуществляли с трех направлений.

Как уточнили в Национальном центре управления обороной РФ, авиаудары были нанесены с западного, юго-западного и южного направлений.

Время ночных атак - с 02:11 до 02:56.

Между тем армия обороны Израиля утверждает, что удары наносились по иранским силам в Сирии.