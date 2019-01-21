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21.01.2019,  
12:02
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою

Израильские вооруженные силы провели мощную атаку различных объектов на территории САР. На этот раз не обошлось без потерь в боевой технике и среди сирийских военных. Прокомментировать произошедшее мы попросили военного эксперта Юрия Лямина.

"Вслед за израильским ракетным ударом днем 20 января, который был успешно отражен ЗРК "Бук-М2Э" и ЗРПК "Панцирь-С1", Израиль в ночь на 21 января нанес массированный удар по нескольким объектам на юге Сирии. В числе прочих были атакованы позиции сирийской противовоздушной обороны в районе Дамаска.

Фото: AP Photo/Hassan Ammar
Сирийские комплексы ПВО сбили более 30 воздушных целей

На предоставленном Силами обороны Израиля видео можно заметить уничтожение двух сирийских зенитных комплексов. Первый идентифицировать достаточно сложно, но он был поражен непосредственно в момент запуска ракет по воздушным целям. Второй - явно ЗРПК "Панцирь С-1".

Лямин предполагает, что в качестве средств поражения, по всей видимости, использовалась крылатая ракета Delilah с дальностью 250 км. Ее особенностью является способность барражировать в районе цели.

"В целом по видео вырисовывается следующая картина: в первом случае зенитный комплекс пытался отбиться, но, похоже, его просто "перегрузили", и он не смог сбить все летящие одновременно на него цели. Что же касается второго инцидента, там видно, что "Панцирь" не был готов к отражению атаки. РЛС находилась в сложенном состоянии: возможно, его "поймали" без боекомплекта, когда расчет собирался его перезарядить", - отмечает военный эксперт.

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