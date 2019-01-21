Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою

Израильские вооруженные силы провели мощную атаку различных объектов на территории САР. На этот раз не обошлось без потерь в боевой технике и среди сирийских военных. Прокомментировать произошедшее мы попросили военного эксперта Юрия Лямина.

תיעוד תקיפת סוללות נ.מ סוריות pic.twitter.com/vAImgGvGeI — יוסי יהושוע (@YehoshuaYosi) 21 января 2019 г.

"Вслед за израильским ракетным ударом днем 20 января, который был успешно отражен ЗРК "Бук-М2Э" и ЗРПК "Панцирь-С1", Израиль в ночь на 21 января нанес массированный удар по нескольким объектам на юге Сирии. В числе прочих были атакованы позиции сирийской противовоздушной обороны в районе Дамаска.

На предоставленном Силами обороны Израиля видео можно заметить уничтожение двух сирийских зенитных комплексов. Первый идентифицировать достаточно сложно, но он был поражен непосредственно в момент запуска ракет по воздушным целям. Второй - явно ЗРПК "Панцирь С-1".

Лямин предполагает, что в качестве средств поражения, по всей видимости, использовалась крылатая ракета Delilah с дальностью 250 км. Ее особенностью является способность барражировать в районе цели.

"В целом по видео вырисовывается следующая картина: в первом случае зенитный комплекс пытался отбиться, но, похоже, его просто "перегрузили", и он не смог сбить все летящие одновременно на него цели. Что же касается второго инцидента, там видно, что "Панцирь" не был готов к отражению атаки. РЛС находилась в сложенном состоянии: возможно, его "поймали" без боекомплекта, когда расчет собирался его перезарядить", - отмечает военный эксперт.