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21.01.2019 14:15
Рубрика: Культура

Редкий портрет Гоголя выставят на торги

Текст: Наталья Соколова
Фото: Литфонд/ litfund.ru Фото: Литфонд/ litfund.ru
Фото: Литфонд/ litfund.ru

Литфонд объявляет новый громкий аукцион. Покупателей ждут 400 лотов на сумму 30 млн рублей. Среди раритетов - полотно кисти Алексея Венецианова - малоизвестный литографированный портрет Николая Гоголя. Картина написана в 1834 году. Это один из первых прижизненных портретов Николая  Гоголя и самый первый литографированный портрет писателя.

Этого портрета нет ни в одном музейном собрании. Считается, что Николай Васильевич нашел портрет неудачным и попросил уничтожить все его отпечатки. Так что до нас он дошел всего в нескольких экземплярах. Гоголь на портрете несколько не похож на себя, уж точно не похож на себя на поздних портретах, из-за чего картина была окружена многочисленными сомнениями.

Фото: Герман Мишкин/ wikimedia.org
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 Как сообщает, "Исторический вестник" 1890 года, два снимка с портрета "случайно сохранились у Ив.Серг. Аксакова; один он отдал Марье Васильевне Гоголь, а другой послужил оригиналом для снимка, сделанного в "Русской Старине", 1879 года, т. IX". Стартовая цена лота - 70-75 тыс. рублей.

Другой абсолютной редкостью аукциона является работа Казимира Малевича "Василий Качалов в спектакле по пьесе Леонида Андреева "Анатэма”". Спектакль, поставленный в МХТ в конце 1909 году, был снят из репертуара вскоре после премьеры, а сама пьеса запрещена к постановке на всей территории Российской империи. Листы по рисункам Малевича к спектаклю "Анатэма" были показаны на выставках "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат" и "Символы Казимира Малевича".

Аукцион "Редкие книги, автографы, фотографии, исторические бумаги, плакаты и открытки" запланирован на 24 января. Предаукционный показ продлится по 23 января. 

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