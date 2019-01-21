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21.01.2019 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бабушка сестер Хачатурян потребовала выселить из квартиры старшую внучку

5 февраля Бутырский суд столицы рассмотрит гражданский иск матери убитого дочерями Михаила Хачатуряна к старшей из них - Крестине, передает ТАСС. Бабушка настаивает на выселении внучки из квартиры.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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"По результатам проведения беседы по исковому заявлению, в котором Лидия Хачатурян просит прекратить право пользования Крестиной чужим имуществом (квартирой), на 09:15 мск 5 февраля назначено заседание по существу", - уточнили в суде.

Напомним, что летом прошлого года сестры Хачатурян были задержаны по подозрению в убийстве отца, с которым, по их словам, сложились неприязненные отношения.

2 августа девушки были арестованы, 27 сентября суд перевел их под домашний арест.

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