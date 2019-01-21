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21.01.2019 23:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Благо и Устройство

Более 70% жителей положительно оценили ремонты дворов
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 12(7770)
Программа комплексного благоустройства дворов в Подмосковье идет не первый год. Как жители оценивают ее результаты? Ответ на этот вопрос искало независимое исследовательское агентство MAGRAM Market Research. Специально для "РГ" социологи опросили 4000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех муниципальных образованиях области.

Выяснилось, что 72% опрошенных жителей считают, что состояние их дворовых территорий улучшилось. При этом 22% граждан говорят, что улучшилось значительно, а 50% - что скорее улучшилось. Обновление замечают 74% жителей крупных городов, чей внешний вид всегда поддерживался на должном уровне, и 68% живущих в сельской местности, куда благоустройство прежде заглядывало нечасто. 22% респондентов считают, что в их дворах ничего особо не изменилось, а у 6% вид из окон стал только хуже. До последних, скорее всего, программа благоустройства просто еще не дошла.

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Напомним, всего в Подмосковье порядка 13 тысяч дворов. По словам министра благоустройства области Михаила Хайкина, с 2015 года, когда в регионе стартовала программа комплексного благоустройства, новый вид обрели более 6200 дворов. В каждом из них появились обязательные элементы благоустройства: детские, спортивные и контейнерные площадки, освещение и озеленение, парковочные места и стенды с номерами экстренных коммунальных служб.

В этом году будут обновлены еще 1360 дворовых территорий. Почти половина из них попала в программу благоустройства по жалобам жителей, недовольных текущим состоянием лавочек и качелей. А другая половина оказалась в программе по результатам народного голосования, проведенного на портале "Добродел".

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