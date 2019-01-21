Калужанка выплеснула кислоту на кассира микрофинансовой организации

В Калужской области женщина пыталась украсть деньги, выплеснув кислоту в лицо кассира финансово-кредитной организации. Подозреваемая задержана, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Разбойное нападение на офис микрозаймов произошло в Дзержинском районе Калужской области. В помещение зашла женщина, достала из пакета банку с какой-то жидкостью и выплеснула содержимое этой банки в сотрудницу фирмы. Совершив это действо, посетительница убежала.

К сотруднице кредитной организации вызвали "скорую". По предварительной информации, в банке был раствор кислоты. Женщина, на которую ее выплеснули, госпитализирована. О тяжести полученной травмы пока не сообщается.

По версии полиции, 50-летняя местная жительница, нуждаясь в деньгах, решила ограбить финансово-кредитную организацию. В ходе оперативно-розыскных действий сыщики установили личность нападавшей и задержали ее.

По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" (часть 2 статьи 162 УК РФ). Обстоятельства случившегося уточняются.