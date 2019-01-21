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Проект: В регионах

Калужского ветерана поздравили со столетием

18 января депутат городской думы Алексей Колесников и представители городского совета ветеранов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Степановича Федорищева с вековым юбилеем.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Родился Иван Степанович в Верхнемамонском районе Воронежской области 18 января 1919 года. Закончил семь классов школы, работал в колхозе. "В 1934-м году колхоз начал разваливаться, народ в деревнях голодал, - вспоминает ветеран. - В 1937 году завербовался и уехал в Иркутск, где 3 года жил и работал, выучился на шофера, а потом призвали в армию. Сначала на флот, а потом перевели в авиационную школу".

Фото: Калужская городская Дума
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В 1942-м году Иван Степанович ушел на фронт, воевал на 1-м Белорусском фронте, прошел Сталинградскую битву и дошел до Берлина, трижды был ранен в бою. Как закончилась война, остался жить в Калуге.

"Иван Степанович много занимался со школьниками, его жизнь тесно связана с историей всей страны, он был свидетелем и участником важнейших событий, о которых нужно знать современной молодежи, что называется из первых уст. Безусловно, это важный момент патриотического воспитания, - прокомментировал депутат. - Мы его приглашаем на все мероприятия, он с радостью приезжает, делится своим опытом и своим оптимизмом. Это наша история, которую мы сохраняем, и будем стараться донести до молодежи".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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