Колледж имени Прокофьева достроят в этом году

Четыре новые школы искусств и Московский областной колледж имени Сергея Прокофьева будут достроены в этом году, сообщает областное министерство культуры.

В частности, планируется завершить строительство культурных объектов в Волоколамске, Воскресенске и Орехово-Зуеве. Все эти школы искусств начали строить с нуля в 2016-2017 годах. А вот школа искусств имени Чайковского в Клину реконструируется, но так, что от прежнего почтенного, но очень ветхого здания почти ничего не осталось. Два новых корпуса были сданы еще в 2016-м, на подходе третий. После завершения реконструкции Клинская детская школа искусств станет самой большой в Подмосковье - ее площадь составит 10,5 тысячи квадратных метров, на которых вполне комфортно смогут одновременно заниматься 1,8 тысячи ребят. В том числе и с ограниченными возможностями - в здании для этого предусмотрены все условия.

Вновь распахнет для детей свои двери и Московский областной музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева. Прежде он располагался в деревянном здании 1936 года постройки, которое три года назад среди ночи внезапно сгорело - вместе со всеми инструментами симфонического, народного, духового и камерного оркестров. Отчаянию местных жителей не было предела - в колледже преподавали не только академические специальности, но и импровизацию, а еще охотно брали на обучение детей-аутистов, поэтому желающие учиться здесь вставали в очередь задолго до того, как их могли принять по возрасту. Губернатор области Андрей Воробьев тогда пообещал пушкинцам отстроить для колледжа новое здание - просторней и лучше прежнего. И в этом году обещание будет выполнено.