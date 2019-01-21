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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Извозчик на галере

Московские таксисты выступают за повышение цен на свои услуги
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Столичные таксисты считают, что в столице необходимо повысить тарифы на такси. Об этом говорится в исследовании, проведенном департаментом транспорта Москвы. Что думают об этом эксперты и действительно ли москвичам в ближайшее время надо готовиться выкладывать денег больше за любую поездку на машине с шашечками? В этом разбирался обозреватель "РГ".
Это раньше в нашей стране люди в булочную на такси не ездили, а в столице сейчас - ездят. Фото: Photoxpress Это раньше в нашей стране люди в булочную на такси не ездили, а в столице сейчас - ездят. Фото: Photoxpress
Это раньше в нашей стране люди в булочную на такси не ездили, а в столице сейчас - ездят. Фото: Photoxpress

Рабочий день таксиста по выполнению заказов у агрегатора длится в среднем 10-12 часов. Но поскольку люди садятся за руль такси, чтобы заработать денег, которых хватит по крайней мере на содержание семьи, больше 60% водителей работают сразу на несколько агрегаторов, что позволяет обойти им существующий порядок. Многие работают иногда сутками, что опасно и для них самих, и для пассажиров, да и для дорожной ситуации. В частности, за прошлый год число аварий по вине таксистов в столице выросло на 50%. Таксисты не скрывают своего недовольства заработком, который вынуждает их перерабатывать. Судя по исследованию, половина из них убеждены, что улучшить достаток может как раз повышение тарифов, а 32% уповают на снижение комиссии агрегаторов.

Cредняя длина поездки на такси за последние 4 года в Москве сократилась почти на 4 км - до 10,6 км. Средняя стоимость составляет 455 рублей

Цены на такси в столице действительно очень доступные, соглашаются эксперты. "Как пользователю мне такие тарифы нравятся, - комментирует ситуацию автоэксперт и радиоведущий Игорь Моржаретто. - Но понятно, что благодаря высокой конкуренции в Москве они во многом занижены и, скорее всего, в ближайшее время будут повышаться. Произойдет это в том числе из-за роста стоимости бензина". Он отметил, что сам дептранс повышать цены права не имеет, может лишь подготовить рекомендации на этот счет и помочь агрегаторам в разработке единой базы, которая до сих пор не создана. Эта база могла бы и отсекать водителей, которые выходят, например, во вторую смену. "Сегодня таксист - это раб на галере, судьба у него не легкая. Даже перерабатывая, они еле сводят концы с концами. Публикация этого исследования - свидетельство того, что пассажирам и впрямь пора готовиться к повышению цен", - рассказал "РГ" еще один автоэксперт, Сергей Асланян.
Как недорого в Москве и Минске доехать ночью до любой точки

В департаменте транспорта считают, что заработок таксистов должен быть приближен к зарплате столичных водителей автобусов, то есть 65-70 тысяч рублей. Поднять его до такого уровня могут помочь и сами агрегаторы, гарантируя водителям минимальный доход. Может быть, и впрямь за счет комиссии, на которую жалуются московские таксисты. Скромной ее сейчас не назовешь. У "Яндекс.Такси" в столице она, например, варьируется от 19,14% до 25,24% в зависимости от типа тарифа. Например, по тарифу "Премиум" при стоимости поездки 2000 рублей комиссия составляет 384 рубля - почти пятая часть заработанной суммы.

На решение проблемы с переработками у таксистов и в целом наведение порядка на таксомоторном рынке направлен разрабатываемый федеральный закон о такси, принятие которого откладывается уже в течение уже нескольких лет. В конце прошлого года он прошел первое чтение, но у его авторов нет уверенности, что его примут и в 2019 году - вероятность этого 50:50, рассказал "РГ" первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и автор законопроекта Вячеслав Лысаков: "Сейчас закон находится в Комитете Госдумы по транспорту и строительству. Он сильно перегружен, и потому срок внесения поправок продлен до конца февраля. Весной к работе подключится рабочая группа, которой предстоит оценить все "за" и "против" высказанных предложений".

На каршеринг и такси можно пожаловаться

В Москве на интернет-агрегаторы приходится 80% всех заказов такси. В прошлом году средняя стоимость поездки по столице составила 455 рублей. При этом средняя длина поездки за последние 4 года сократилась почти на четыре километра - до 10,6 км. Общий же объем московского рынка такси в 2018 году оценили в 80 миллиардов рублей.

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