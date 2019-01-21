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21.01.2019 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водитель пошел на таран

Москвич отбился от вымогателей с помощью внедорожника
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Весьма необычное продолжение получил дорожный конфликт, произошедший поздно вечером в минувшее воскресенье в столичном районе Хамовники. 30-летний коммерсант Васюков, возглавляющий холдинг по производству специальных оптических систем, на своем внедорожнике Porshe Cayenne в Оболенском переулке столкнулся с "ВАЗ-21144" под управлением 30-летнего Рудика Галустяна.

После чего водитель отечественного автомобиля позвал для помощи в разбирательствах своих знакомых. Водитель иномарки на такой перевес в числе переговорщиков отреагировал, достав травматический пистолет.

Договориться на месте, кто прав, кто виноват, в итоге не удалось. Пребывавшие в численном большинстве стали угрожать коммерсанту, тот в ответ выстрелил и прострелил одному из собеседников ногу.

Однако такой поворот событий не охладил пыл мужчин, и они стали требовать с предпринимателя компенсацию теперь не только за автомобиль, но и за подстреленного товарища. Сумма отступных, которую назвали Васюкову за то, чтобы забыть о произошедшем, составила 20 млн рублей.

Предприниматель протаранил бронированным внедорожником машину с сидевшими в ней вымогателями

Предприниматель сделал вид, что согласен оплатить ущерб своим новым знакомым, но для этого ему необходимо было съездить домой. На двух машинах все отправились туда.

По прибытии мужчине удалось пересесть в другой внедорожник - Mercedes-Benz Gelandewagen, который, к слову, оказался бронированным. Сначала коммерсант просто забаррикадировался от требовавших с него 20 млн рублей мужчин, а после решил идти в наступление. Свой внедорожник он направил на ВАЗ, прижав его в итоге к другим автомобилям. На какое-то время злоумышленники оказались зажаты в машине. Позже им удалось выбраться, но чинить дальше разборки желание у них отпало. При этом скрылись они на Porshe Cayenne Васюкова. Видимо, компенсацию решили получить в таком виде.

По горячим следам скрывшихся задержать не удалось. Коммерсант дает показания полиции.

Фото: Photoxpress
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Официально версию о вымогательстве у Васюкова 20 млн рублей в столичной полиции пока не подтверждают. Показания об этом проверяются. Уголовное дело пока не возбуждалось.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, после ДТП между водителями двух машин возник дорожный конфликт. Один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. О пострадавших не сообщалось. В то же время в полиции подчеркнули, что это только предварительные данные о конфликте.

А вот в другом криминальном случае, тоже связанном с автомобилем, дело уже возбудили. Таксист не вернул автомобиль в таксомоторный парк после окончания аренды. В полицию обратился глава таксопарка, заявивший об ущербе в 660 тысяч рублей.

Полицейские ОМВД России по району Коптево выяснили, что мужчина не смог вернуть автомобиль, так как попал в ДТП. Но вместо того чтобы оформить все по закону, он решил продать машину на запчасти. Получил 120 тысяч рублей и скрылся.

Следствием возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Таксист задержан.

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