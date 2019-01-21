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21.01.2019 17:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На границе под Белгородом ФСБ задержала завербованного СБУ агента

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Сотрудники управления ФСБ РФ по Белгородской области на МАПП "Нехотеевка" задержали прибывшего из Украины мужчину. По имеющимся данным, он был завербован СБУ, а в Россию прибыл как агент. Несколько лет в сопредельном государстве этот человек провел в заключении, куда попал сам того не ожидая.

Все началось со знакомства в соцсетях с женщиной из Черкасской области Украины. После длительной переписки с россиянином, она позвала его к себе. К тому времени мужчина уже вступил в ряды ополчения в Луганской народной республике. Оттуда он и поехал к знакомой. Однако там еще уже ждали сотрудники спецслужб сопредельного государства.

- Мне инкриминировали по их законам статью 258.3 - это "Участие в террористической деятельности", - рассказал задержанный. - Девушка, по всей видимости, была подставная.

Фото: ФСБ РФ
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Его сначала избили, сломали палец на руке. История с его задержанием освещалась в украинских СМИ, где его называли "сепаратистом". Арест постоянно продляли, а потом в какой-то момент предложили сотрудничать с СБУ, пообещав свободу. Он согласился, и, как утверждает теперь, сделал это "наигранно", чтобы выбраться из СИЗО.

- Я должен был освободиться оттуда, поехать на неподконтрольные им территории для сбора информации и дальнейшей передачи, - рассказывает он.

Однако потом задачи изменились. Все это время у мужчины старались сформировать антироссийские взгляды, сняли видео, где он утверждает, что добровольно стал сотрудничать с украинскими спецслужбами. А затем стали обучать "устранению" людей: стрельбе из различного оружия и минно-взрывному делу.

- Меня спрашивали, могу ли я убить человека, - рассказывает он. - Назывались даже конкретные имена людей.

Теперь все рассказанное задержанным проверяется. Не исключено, что "сделка" с СБУ была реальной.

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