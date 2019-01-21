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21.01.2019 23:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Путеводная зима

Планировать отдых в Подмосковье стало проще
Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 12(7770)
Это раньше каждый сам думал, куда бы недалеко, недорого и интересно податься на выходные из шумной столицы. А теперь и думать не нужно - все написано в путеводителе "Зима в Подмосковье", который является гидом по одноименной туристической программе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зимой, и летом предпочитает активный отдых. Фото: Стоян Васев/ТАСС Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зимой, и летом предпочитает активный отдых. Фото: Стоян Васев/ТАСС
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зимой, и летом предпочитает активный отдых. Фото: Стоян Васев/ТАСС

Монастыри и храмы, музеи и усадьбы, фабрики народных промыслов, заказники и парки развлечений, аквапарки и горнолыжные склоны... Чего только нет в Подмосковье! И везде хорошо. Вот только прежде было много вопросов: есть ли связный маршрут между достопримечательностями, где перекусить или переночевать, если вдруг одного дня на отдых не хватило, и сколько все это стоит? В путеводителе на все вопросы имеются развернутые ответы. Поэтому планировать свой отдых в области теперь на несколько дней сразу.

Путеводитель "Зима в Подмосковье" подскажет, где в данный момент интересней всего

Пользоваться гидом можно двумя способами. Кликнуть по разделу "События" и получить список всех мероприятий текущего месяца. К примеру, в январе таких оказалось 33 - и речь идет только о масштабных мероприятиях, куда не входят местные развлекательные программы, коих в любом муниципалитете сегодня в достатке. Так, в истринском музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" продолжается выставка "Стиль Фаберже. Превосходство вне времени", экспонаты которой собраны из коллекций российских и зарубежных музеев, и часть из них никогда не демонстрировалась широкой публике. Здесь помимо пасхальных яиц, брошей и других ювелирных украшений можно увидеть и инструменты, с помощью которых создавалась вся эта необыкновенная красота.

В Клину в музее-заповеднике Чайковского открыта выставка, посвященная балету "Щелкунчик", где можно узнать обо всем, что связано с этим музыкальным произведением, написанным, между прочим, ровно 100 лет назад. А в Дубне проходит фестиваль искусств "Серебряная псалтирь", в основе которого - православная песня и поэзия. Под каждым событием размещена карта с точными координатами места проведения мероприятия, а также всех близлежащих достопримечательностей, кафе и отелей со стоимостью их услуг.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Второй способ пользования путеводителем - по направлениям. Здесь выбираем в меню не событие, а город, который хотим посмотреть. Вот, например, Мытищи. Скажете - не туристический город? Как бы не так! А жостовские подносы и федоскинские шкатулки откуда, по-вашему, родом? А церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Тайнинском, построенная в 1675 году, разве не достопримечательность? А еще в Мытищах очень достойный краеведческий музей и один из лучших подмосковных театров ФЭСТ, на спектаклях которого перманентные аншлаги. Ну и единственный в мире памятник водопроводу - он тоже здесь.

Во все направления также добавлены координаты отелей, гостиниц и хостелов, кафе и ресторанов. И самое главное - путеводитель интерактивный, все время обновляется, так что, имея его под рукой, точно ничего интересного в области не пропустишь. Путеводитель "Зима в Подмосковье" размещен здесь.

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