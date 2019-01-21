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21.01.2019 20:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Справились вчетвером

Военные инженеры за 10 минут построили переправу для танков
Текст: Антон Валагин
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Саперы общевойсковой армии Западного военного округа провели под Воронежем учения, где были продемонстрированы возможности новейшей инженерной техники. Мост через овраг для прохода танков и другой тяжелой техники был установлен за 10 минут силами четырех человек.
Бойцы облепили машину, каждый что-то откручивал, включал... затем взревел двигатель и мост начал подниматься. Фото: РИА Новости Бойцы облепили машину, каждый что-то откручивал, включал... затем взревел двигатель и мост начал подниматься. Фото: РИА Новости
Бойцы облепили машину, каждый что-то откручивал, включал... затем взревел двигатель и мост начал подниматься. Фото: РИА Новости

По легенде маневров требовалось помочь населению поселка, отрезанного природной катастрофой от большой земли. Последствия катаклизма были налицо: завалы из снега и горящих деревьев на пути к глубокому оврагу, за которым, невидимые в метели, условно замерзали без света и связи мирные жители.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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После того как саперы очистили дорогу от мин, начались чудеса техники. Сначала инженерная машина на базе Т-72 играючи разметала пылающий завал. Инженерный танк хорошо бронирован и снабжен раскладным бульдозерным ножом, горящие бревна для него что детские кубики. Не сбавляя хода, 38-тонная машина пошла по снежной целине, оставляя за собой ровную дорогу. По ней двинулись "КАМАЗы" с механизированным мостом.

Одна из главных инженерных заповедей: все подготовить заранее. Права на ошибку у сапера, как известно, нет. Сложенная пополам и готовая к использованию переправа лежала на раме "КАМАЗа". Грузовик задом подъехал к оврагу, из кабины выпрыгнули бойцы в белых маскхалатах. Они облепили машину, каждый что-то крутил, включил... и через минуту "КАМАЗ" повис на гидравлических домкратах. Взревел двигатель, натянулись тросы лебедки, и мост начал подниматься, одновременно раскладываясь во весь свой исполинский рост. Выглядело это величаво. Управлял процессом сержант с выносного пульта. Еще через пару минут переправа мягко легла на уготованное ей место. Грузовик отцепился и отъехал, по мосту прошла ИМР - торить дорогу дальше, а следом за ней - "КАМАЗы" с электростанцией и продуктами для обесточенного поселка.

Не случайно девиз инженерных войск: без нас - никто.

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