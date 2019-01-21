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21.01.2019 23:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Отходное место

Журналисты "РГ" заглянули на первый в регионе современный мусоросортировочный комплекс
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 12(7770)
Мы не раз писали о том, что в Подмосковье будут работать современные мусороперерабатывающие комплексы, аналогов которым пока ни в одном регионе страны больше нет. Спешим сообщить: первый комплекс в Серебряных Прудах успешно прошел тестовый этап работы и совсем скоро выйдет на полную загрузку. Он не вредит экологии, не портит воздух и не вызывает гнева у местных жителей, в чем убедились журналисты "РГ".

...Дорога, проложенная навигатором, внезапно закончилась, оставив нас в чистом поле, среди бескрайних снегов. "Вон вагончик какой-то стоит, пойдем спросим", - предлагает водитель. Вагончик и оказался одной из составляющих новейшего комплекса по сортировке мусора. Современные мощности не требуют зданий в пять этажей и площадей в десятки гектаров. Вот и в Серебряных Прудах на небольшой территории в пять гектаров уместились не только сам комплекс со всеми своими составляющими, но и площадка с фонтаном - должны же работники в течение дня видеть что-то приятное.

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Всех въезжающих на мусоросортировочный комплекс "Сплендер" встречают видеокамеры. "Комплекс начал работать летом прошлого года, - рассказывает гендиректор Олег Безлихотнов. - И за все это время не было ни одной попытки разгрузиться здесь незаконно". Еще бы! Даже под контролем видеокамер внутрь попасть непросто. Нужно предъявить электронный талон - ими с недавних пор оснащены все легальные мусороперевозчики области. После того как грузовик встает на весы, диспетчер "пробивает" талон - и в региональное министерство ЖК летит электронный отчет: приехала такая-то машина, привезла столько-то мусора.

Прежде всего отходы поступают в бункер, где воздушный сепаратор разрывает мусорные пакеты и отправляет их содержимое на ленту, просеивающую органические отходы. Она состоит из ячеек определенного размера, куда очистки и огрызки проваливаются, а бутылки и банки уже нет. Вся органика таким образом уходит в отдельный отсек. А оставшийся мусор движется по ленте дальше - сначала под магнит, который выбирает из общей массы весь металл, а затем на ручную сортировку.

В идеале каждый комплекс должен производить 30% продаваемого вторсырья, 40% грунта и 30% мусора

Здесь на конвейере стоят женщины и руками отделяют стекло от пластика и картона. Руки в перчатках, на лицах - маски. Хотя резкого запаха на территории комплекса нет, пахнет как от обычного мусорного ведра, и то только в зоне разгрузки, но и мусорным ведром дышать весь день тоже радости мало. "На сортировке у нас посменно работают четыре бригады, в каждой 13 человек. Смена длится 11 часов, график два через два", - продолжает Олег Безлихотнов. За свою работу сортировщицы получают 24 тысячи рублей, что для Серебряных Прудов, где всех жителей не наберется и 9 тысяч, считается очень хорошей зарплатой. "Условия нормальные, на работу - с работы возят, - поделилась потом одна из сортировщиц. - Конечно, разбирать мусор не самое приятное занятие, но другой работы в нашем поселке все равно нет". Сортировщицам станет чуточку легче, когда раздельный сбор мусора войдет в привычку у каждого жителя области - тогда по крайней мере они будут работать с чистым вторсырьем, не испачканным очистками и окурками.

Отсортированные друг от друга картон, пластик, стекло и металл отправляются под пресс, откуда выходят аккуратные тюки вторсырья - уже на продажу. "Тонна пластиковых бутылок стоит 35 тысяч, алюминиевых банок - 60 тысяч, картона - 8 тысяч рублей", - перечисляет Безлихотнов. Разбирают свои же подмосковные производители. Проблем с его реализацией нет и, уверен гендиректор, не будет. Только предприятий, берущих в переработку пластик, в Подмосковье 13.

Фото: Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Ирина Рыбникова

Органические отходы тем временем попадают в цех компостирования. Он представляет собой 16 ванн, в каждую из которых помещается 270 тонн органики. "Мы накрываем ее воздухонепроницаемой мембраной и начинаем принудительно подавать внутрь кислород", - рассказывает главный инженер предприятия Александр Басов. Через 44 дня получается великолепный технический компост. Правда, и использовать его можно лишь в технических целях. Например, для пересыпки мусора на полигоне. Почему нельзя применять для благоустройства или, скажем, выращивания огурцов? "Но ведь люди вместе с пищевыми отходами бросают в мусорное ведро батарейки, перегоревшие галогеновые лампы, упаковки от химических средств. Мы просто не можем дать гарантии, что этот технический грунт на 100% чист", - объясняет Басов. Опять все упирается в раздельный сбор!

Фото: Стоян Васев/ТАСС
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Технический грунт отправляется на полигон, расположенный по другую сторону от сортировочного цеха. Полигон тоже новый, а потому видно, что его дно и стены чем-то выстланы. "Это суперпрочная мембрана, она не позволяет мусору соприкасаться с землей", - говорит Безлихотнов. И этот полигон не будет нуждаться ни в сборе инфильтата, ни в дегазации. Раз нам нем нет органических отходов, то и нечему пахнуть, течь, выделять газ и гореть.

Мусоросортировочный комплекс "Сплендер" рассчитан на 130 тысяч тонн мусора в год. В идеале он должен производить 30% продаваемого вторсырья, 40% грунта и только 30% никому не нужного мусора. Когда в Серебряных Прудах придут к идеалу? "А вы приезжайте к нам через год - посмотрим", - пригласил нас директор.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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