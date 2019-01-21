Россияне в 1,5 раза чаще стали объявлять себя банкротами

Среди жителей нашей страны растет востребованность процедуры списания долгов. В 2018 году индивидуальных предпринимателей и граждан, которые попали под банкротство, стало больше на 47 процентов. Чаще всего официально неплатежеспособными они становились по собственной инициативе.

В прошлом году число должников, в отношении которых была инициирована процедура банкротства, выросло с 29,8 до 44 тысяч человек. Об этом говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс". Для подготовки отчета аналитики использовали данные о 56,7 миллиона заемщиков с открытыми счетами, а также сведения арбитражных управляющих о судебных решениях.

Лидер по популярности процедуры списания долгов - столичный регион, где этой возможностью воспользовались 6118 человек. Здесь проживает и больше всего потенциальных банкротов. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область, где неплатежеспособными в 2018 году себя объявили 2358 должников. Следом в списке расположились Башкортостан, Самарская и Свердловская области.

В процентном соотношении чаще всего возможностью избавиться от долгов пользовались должники из Вологодской, Пензенской, Самарской, Омской областей и Чувашии. Самый же значительный рост числа дел о персональном банкротстве в 2018 году зафиксировали в Ульяновской области. Граждан, в отношении которых была начата процедура списания долгов, там стало больше в три раза.

На Чукотке в течение года, напротив, не было начато ни одного дела о банкротстве. Похожая ситуация наблюдалась в Ненецком автономном округе, где возможностью облегчить свои финансовые трудности воспользовался только один челове

Закон о личном банкротстве, разрабатывавшийся в России на протяжении долгих лет, вступил в силу 1 октября 2015 года. По нему жители страны впервые получили право объявлять себя финансово несостоятельными за долги, которые не могут выплатить (долг более 500 тысяч рублей и просрочка платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту). До этого банкротами могли становиться только компании. Инициировать банкротство физических лиц разрешили также кредиторам. Но они пока большой активности не проявляют. В 2018 году заявителями в 86 процентах процедур выступали сами граждане.

По словам Николая Мясникова, исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро, за год доля потенциальных банкротов (тех самых, кто имеет долг свыше полумиллиона рублей и просрочку платежей больше трех месяцев) среди российских заемщиков сохранилась на уровне 1,3 процента, хотя их количество увеличилось на 6 процентов: с 698 до 748 тысяч человек. При этом доля реальных дел растет гораздо более значительными темпами. "Скорее всего, это связано с повышением информированности граждан", - полагает Мясников.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин добавляет, что серьезным препятствием для роста числа банкротств не становится ни относительно низкая пропускная способность судов, ни сложности назначения арбитражного управляющего.

Сейчас в России идет обсуждение поправок в закон о персональном банкротстве, которые позволят гражданам с совокупным долгом более 50, но менее 700 тысяч рублей проходить упрощенную процедуру банкротства, напоминает Мясников. Если эти изменения будут приняты, свое финансовое положение, по его прогнозам, смогут облегчить более пяти миллионов банковских должников.

К слову, средний долг потенциального банкрота в России сейчас составляет 1,68 миллиона рублей.