Самолет выкатился за пределы посадочной полосы в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, Boeing-737 прибыл в российскую столицу из Астаны. Лайнер выехал за пределы полосы, когда выезжал после посадки на стоянку. На место немедленно прибыли все специальные службы аэропорта.

Первым делом сотрудники терминала высадили 78 пассажиров и 7 членов экипажа и доставили их в здание аэровокзала. Никто из них не получил травм. Самолет отбуксировали на стоянку.

Сейчас из машины выгрузили багаж, пассажиры ждут, когда его выдадут. Взлетно-посадочная полоса готова принимать самолеты.

Напомним, что 13 января аналогичный случай в Шереметьево произошел с самолетом компании Smart Wings. Лайнер прибыл из Праги и точно так же во время руления выехал за пределы полосы.