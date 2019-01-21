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21.01.2019 17:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: 11 пешеходных переходов построят в Москве в 2019 году

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью "Вечерней Москве" озвучил планы по развитию города на 2019 год. Это и строительство новых переходов и развязок, и выплаты материальной помощи, и возведение новых зданий для сотрудников правоохранительных органов.

Так, будет завершено строительство нового кольца в средней части города. Оно будет состоять из четырех магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. На подходе - окончание реконструкции Дорожной улицы, которая является полноценным дублером Варшавского шоссе от МКАД до Кантемировской улицы. Есть хорошая новость и для Коммунарки: завершится строительство дополнительного выезда на МКАД. Что касается реконструкции Волоколамского шоссе, которая идет уже несколько лет, то она будет завершена к 2021 году. Большая часть работ уже выполнена, в том числе по наиболее сложным объектам.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В текущем году запланировано строительство 11 пешеходных переходов, в том числе надземный переход, соединяющий станцию метро "Технопарк" с русским Диснейлендом "Остров мечты". А через пути Московского центрального кольца введут в эксплуатацию четыре пешеходных моста.

В честь 30-летнего юбилея со дня вывода советских войск из Афганистана материальную помощь получат 17683 москвича. Это и сами ветераны-афганцы, и члены семей военнослужащих, погибших во время кампании. Размер выплат будет варьироваться от 4 до 10 тысяч рублей.

Это не единственная материальная помощь, которую в 2019 году окажет правительство Москвы. В апреле предусмотрены выплаты чернобыльцам и жертвам других радиационных катастроф. К 9 мая единовременное пособие получат ветераны ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей. Выплаты также предусмотрены ветеранам, проживающим в Севастополе. А в декабре материальная помощь будет выплачена участникам обороны Москвы.

В течение пяти лет в Москве построят около 20 новых зданий районных отделов внутренних дел. Все они будут современными и адаптированными для эффективной работы стражей порядка. Кстати, за последнее время отремонтированы 70 райотделов, подытожил столичный градоначальник.

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