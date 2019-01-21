Собянин: Объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз

Капремонт Большого Москворецкого моста, соединяющего Васильевский спуск и улицу Варварку с Большой Ордынкой, завершится до конца текущего года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посмотрев, как продвигаются ремонтные работы.

По словам Собянина, мост, запечатленный на миллионах фотографий и не раз мелькавший в кинофильмах о российской столице, не видел капитального ремонта с 1937 года. Именно тогда в центре города, у стен Кремля, сооружение соединило между собой два берега Москва-реки. В середине 90-х состояние моста трудно было назвать идеальным. Появились трещины, износились инженерные коммуникации, просел фундамент. Всеми виной - грунтовые воды. "Ремонт неоднократно откладывался, потому что необходимо было ограничивать движение транспорта. Но рано или поздно это должно было случиться, - пояснил мэр. - Сооружение с инженерной точки зрения очень сложное. К тому же это еще и объект культурного наследия. Нужно совмещать ремонтные и реставрационные работы".

Проект капремонта столичные власти утвердили в 2016 году. Работы начались через два года. Одна половина моста сейчас закрыта, а по второй - продолжают ездить машины и маршрутные автобусы. Остался тротуар и для пешеходов. Работать в таких стесненных условиях непросто, признаются строители. По сути, им придется разобрать и заново собрать мост, сохранив его привычный исторический вид. Ремонтники уже укрепили фундамент, очистили гранитную облицовку, обновили гидроизоляцию, "срезали" асфальт. После перекладки инженерных коммуникаций и укладки новой железобетонной плиты с дорожным покрытием строители перейдут на вторую часть моста. Полностью завершить работы планируется до конца года. По расчетам специалистов, следущий ремонт не потребуется как минимум 25 лет.

В последние десятилетия, добавил Собянин, в городское хозяйство вкладывалось недостаточно средств. "Это касается всего: капитального ремонта жилья, станций метро, дорог, мостов, улиц. И поэтому в последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ, - сказал градоначальник. - Это никому не нравится, но это необходимо, если мы хотим видеть свой город безопасным и современным".

По данным мэрии, с 2011 года в Москве капитально отремонтировали 264 искусственных сооружения, в том числе семь набережных, четыре тоннеля, пять мостов, шесть путепроводов и 239 пешеходных переходов. В нынешнем году помимо Большого Москворецкого моста планируется завершить ремонт 27 объектов. В их числе - четыре моста, 12 подземных переходов, три набережных и пять путепроводов.