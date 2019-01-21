Новости

На Северном флоте появился тренажер для подводного спецназа 16:50
Эксперты назвали опасное для здоровья спортивное упражнение 16:46
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом 16:40
Умер гитарист Элвиса Пресли и Боба Дилана Реджи Янг 16:35
ЦОДД попросил водителей пересесть на метро из-за метели 16:35
Белорусские саперы испытали новые защитные костюмы "Сокол" 16:15
В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано 17 рейсов 16:08
В Каменске-Уральском первоклассница получила травму на физкультуре 16:05
В Германии могут ограничить канцлерский срок 16:05
Завершено расследование дела нижегородки, убившей своих детей 16:04
Эрдоган намерен обсудить с Путиным создание зоны безопасности в Сирии 16:04
Более 200 новых разработок представят на выставке белорусские ученые 16:00
"Заряженные" Lada Vesta начали поступать к дилерам 16:00
Куртинайтис стал главным тренером баскетбольных "Химок" 15:58
Названы самые недорогие морские курорты России 15:38
Калининградца задержали за кражу игрового аккаунта 15:37
Собянин: Объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз 15:32
В Нижнем Новгороде не умеющий плавать школьник спас утопающего 15:31
В Ижевске мужчина обстрелял автомобиль 15:28
В России появится ультрадешевый грузовичок: известна цена 15:28
Перехват сирийской ПВО ракетной атаки сняли на видео 15:23
Мэр Саранска отчитал чиновников за то, что час ждал автобус 15:20
Появилось видео с места падения российского БТР в пропасть в Абхазии 15:20
Дмитрий Харатьян: Я не должен был играть эту роль в "Гардемаринах" 15:11
Сергей Бодров снимет фильм про Михаила Калашникова 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
Видео: Минобороны показало роботов-саперов в деле
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
21.01.2019 15:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: Объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз

Текст: Сергей Жуков
Фото: Сергей Михеев

Капремонт Большого Москворецкого моста, соединяющего Васильевский спуск и улицу Варварку с Большой Ордынкой, завершится до конца текущего года. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, посмотрев, как продвигаются ремонтные работы.

На МКАД перестроят девять развязок

По словам Собянина, мост, запечатленный на миллионах фотографий и не раз мелькавший в кинофильмах о российской столице, не видел капитального ремонта с 1937 года. Именно тогда в центре города, у стен Кремля, сооружение соединило между собой два берега Москва-реки. В середине 90-х состояние моста трудно было назвать идеальным. Появились трещины, износились инженерные коммуникации, просел фундамент. Всеми виной - грунтовые воды. "Ремонт неоднократно откладывался, потому что необходимо было ограничивать движение транспорта. Но рано или поздно это должно было случиться, - пояснил мэр. - Сооружение с инженерной точки зрения очень сложное. К тому же это еще и объект культурного наследия. Нужно совмещать ремонтные и реставрационные работы".

Проект капремонта столичные власти утвердили в 2016 году. Работы начались через два года. Одна половина моста сейчас закрыта, а по второй - продолжают ездить машины и маршрутные автобусы. Остался тротуар и для пешеходов. Работать в таких стесненных условиях непросто, признаются строители. По сути, им придется разобрать и заново собрать мост, сохранив его привычный исторический вид. Ремонтники уже укрепили фундамент, очистили гранитную облицовку, обновили гидроизоляцию, "срезали" асфальт. После перекладки инженерных коммуникаций и укладки новой железобетонной плиты с дорожным покрытием строители перейдут на вторую часть моста. Полностью завершить работы планируется до конца года. По расчетам специалистов, следущий ремонт не потребуется как минимум 25 лет.

Две станции Большого кольца московского метро будут сданы в 2019 году

В последние десятилетия, добавил Собянин, в городское хозяйство вкладывалось недостаточно средств. "Это касается всего: капитального ремонта жилья, станций метро, дорог, мостов, улиц. И поэтому в последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ, - сказал градоначальник. - Это никому не нравится, но это необходимо, если мы хотим видеть свой город безопасным и  современным".

По данным мэрии, с 2011 года в Москве капитально отремонтировали 264 искусственных сооружения, в том числе семь набережных, четыре тоннеля, пять мостов, шесть путепроводов и 239 пешеходных переходов. В нынешнем году помимо Большого Москворецкого моста планируется завершить ремонт 27 объектов. В их числе - четыре моста, 12 подземных переходов, три набережных и пять путепроводов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЕС ввел санкции против России и Сирии за химоружие
ФСБ арестовала сборщиков денег для террористов
В Кремле назвали сложным вопрос региональных долгов за газ
"Роскосмос" сформирует отряд женщин-космонавтов
Израиль задействовал линию экстренной связи с военными РФ при ударах по САР