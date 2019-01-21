В аэропортах Москвы из-за непогоды задержано 17 рейсов

В столичных аэропортах днем в понедельник задержаны 17 рейсов, передает "Интерфакс". Сообщается, что сбои в расписании связаны с непогодой: недавно в Москве начался сильный снег и метель.

Больше всего рейсов отложено во Внуково - 10. В Шереметьево задерживаются три самолета, в Домодедово - два. При этом в Домодедово 12 вылетов отменено.

В воздушных гаванях агентству объяснили, что задержки возникают, потому что техническим службам при таких погодных условиях нужно больше время на обслуживание лайнеров. Нужно проводить антигололедную обработку и усиленно очищать взлетно-посадочные полосы.