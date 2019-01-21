В центре Москвы произошла перестрелка

Водитель Mercedes Gelandewagen открыл стрельбу в центре столицы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, это произошло 20 января во время дорожного конфликта в Оболенском переулке. По данным главка, там столкнулись два автомобиля. После ДТП один из водителей начал стрелять из травматического оружия. "Проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия", - заявили в ГУ МВД.

В свою очередь, агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники сообщает, что водитель Mercedes начал стрелять в целях самообороны. Он заявил, что шел по Октябрьской улице, и там бандиты затолкали его в "ВАЗ". Они потребовали денег. Мужчина заявил, что готов съездить домой и отдать нужную сумму. Когда его привезли в Оболенский переулок, он сел в Mercedes и протаранил машину похитителей, а потом выстрелил в них.