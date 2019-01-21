В Калуге от отравления газом погибла семья

В Калуге двое взрослых и 12-летняя девочка погибли от отравления угарным газом. Врачи, приехавшие к ним по вызову, также попали в больницу, сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Лилия Мошкова.

ЧП произошло на улице Луначарского. Около 1:30 по этому адресу с сообщением об отравлении угарным газом были вызваны экстренные службы.

От газа задохнулись родители и младшая дочь. В живых остался только старший сын 1996 года рождения - он доставлен в больницу. Отравление также получили медики скорой помощи, приехавшие по вызову. Они были госпитализированы другой бригадой "скорой".

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" (часть 3 статьи 109 УК РФ). Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства случившегося.

Предварительно, утечка газа происходила из-за негерметичного соединения гофрированной трубы дымохода с водонагревателем. Сотрудниками газовой службы проверена тяга дымохода - нарушений не обнаружено.

Расследование уголовного дела продолжается.