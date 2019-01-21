Выкатившийся с ВПП Boeing 737 "Аэрофлота" уже находится на стоянке

Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс "Астана-Москва" и выкатившийся за пределы рулежной дорожки, уже находится на стоянке. Пассажиры рейса не пострадали, с самолётом тоже все в порядке.

Как пояснили "РГ" в авиакомпании, борт приземлился и ушел с взлетно-посадочной полосы на рулежную дорожку. Именно там и произошло выкатывание.

В это время самолет двигался со скоростью 1,5 километра в час. Даже при столь низкой скорости из-за большой массы (27 тонн) лайнер выкатился с рулежной дорожки на 1,5 метра.