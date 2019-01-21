За год управляющие компании обманули граждан 6 тысяч раз

С начала этого года в областную Госжилинспекцию уже поступило более 700 жалоб за некорректно начисленную плату за коммунальные услуги. А в прошлом году граждане жаловались на это больше 22,6 тысячи раз - или при каждом четвертом обращении в надзорное ведомство, сообщил первый замруководителя Госжилинспекции Михаил Макушкин.

Однако жалобы, по его словам, не всегда были обоснованными. В результате проверок подтвердилось только 6 тысяч нарушений - это примерно 27% от общего числа жалоб на завышенные коммунальные платежи. "Чаще всего некорректно рассчитывается плата за отопление, горячее водоснабжение, ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества дома", - отметил Макушкин, добавив, что иногда формула расчета платежей для проверяющих остается загадкой. А иногда в платежках жителей появляются загадочные лишние строчки - такие, например, как "Долги прошлых периодов" и "Доначисления за тепловую энергию на ОДН" двух- и трехлетней давности. Чаще всего этим грешат управляющие компании в Красногорске, Одинцове, Мытищах и Химках.

В таких случаях Госжилинспекция выдает предписания о перерасчетах. Член координационного совета областной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Елена Андреева рассказывает: "Жители 34 домов в Истре пожаловались на резкое повышение коммунальных платежей, а также на новую строку об оплате услуг по общедомовым приборам учета, о которых они ничего не слышали. При проверке выяснилось, что "Истринская теплосеть" установила общедомовые приборы учета, никого не поставив в известность. Люди не получили ни договоров об установке и обслуживании счетчиков, ни обоснования их стоимости - им просто сразу начислили повышенную квартплату".

В итоге переплата составила 4 миллиона рублей. После вмешательства Госжилинспекции собственникам 16 домов деньги уже вернули, остальным пересчитают оплату в январских и февральских платежках.