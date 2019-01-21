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21.01.2019 23:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Счет в свою пользу

За год управляющие компании обманули граждан 6 тысяч раз
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 12(7770)
С начала этого года в областную Госжилинспекцию уже поступило более 700 жалоб за некорректно начисленную плату за коммунальные услуги. А в прошлом году граждане жаловались на это больше 22,6 тысячи раз - или при каждом четвертом обращении в надзорное ведомство, сообщил первый замруководителя Госжилинспекции Михаил Макушкин.
Иногда в платежках неожиданно появляются лишние графы. Фото: Александр Корольков Иногда в платежках неожиданно появляются лишние графы. Фото: Александр Корольков
Иногда в платежках неожиданно появляются лишние графы. Фото: Александр Корольков

Однако жалобы, по его словам, не всегда были обоснованными. В результате проверок подтвердилось только 6 тысяч нарушений - это примерно 27% от общего числа жалоб на завышенные коммунальные платежи. "Чаще всего некорректно рассчитывается плата за отопление, горячее водоснабжение, ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества дома", - отметил Макушкин, добавив, что иногда формула расчета платежей для проверяющих остается загадкой. А иногда в платежках жителей появляются загадочные лишние строчки - такие, например, как "Долги прошлых периодов" и "Доначисления за тепловую энергию на ОДН" двух- и трехлетней давности. Чаще всего этим грешат управляющие компании в Красногорске, Одинцове, Мытищах и Химках.

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В таких случаях Госжилинспекция выдает предписания о перерасчетах. Член координационного совета областной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Елена Андреева рассказывает: "Жители 34 домов в Истре пожаловались на резкое повышение коммунальных платежей, а также на новую строку об оплате услуг по общедомовым приборам учета, о которых они ничего не слышали. При проверке выяснилось, что "Истринская теплосеть" установила общедомовые приборы учета, никого не поставив в известность. Люди не получили ни договоров об установке и обслуживании счетчиков, ни обоснования их стоимости - им просто сразу начислили повышенную квартплату".

В итоге переплата составила 4 миллиона рублей. После вмешательства Госжилинспекции собственникам 16 домов деньги уже вернули, остальным пересчитают оплату в январских и февральских платежках.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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