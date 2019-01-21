Жителю Подмосковья удалили гигантскую опухоль

7,5 килограмма - таким оказался вес доброкачественной опухоли, выросшей в брюшной полости у 59-летнего жителя подмосковного Домодедова. Причем до таких размеров она выросла всего за полгода.

- Врачи Домодедовской городской больницы провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли. Хочу поблагодарить их за профессионализм. Сейчас пациент находится в хирургическом отделении в удовлетворительном состоянии. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую помощь, - рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. По его словам, пациент идет на поправку и будет выписан из больницы в ближайшее время.