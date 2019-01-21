Хабаровчанин проиграл в казино брендовые часы на 6,5 млн рублей

Часовой мастер хабаровского салона по продаже брендовых наручных часов украл в магазине товары на сумму около 6,5 миллиона рублей, чтобы делать ставки в интернет-казино. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Махинации раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД после того, как в полицию обратились представители сети салонов, обнаружив большую недостачу в местном отделении.

Часовщик, как материально ответственное лицо, имел свободный доступ к ассортименту. Воспользовавшись этим, он с января по ноябрь 2018 года похищал часы различной стоимости, сдавал их в ломбард, а деньги тратил на азартные игры.

Возбуждено уголовное дело о присвоении чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ). Теперь игроку грозит до десяти лет лишения свободы.

Свою вину подозреваемый признал. На время следствия ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.