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21.01.2019 20:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мое богатство

Чтобы помогать кому-то, достаточно просто иметь желание помогать
Текст: Татьяна Седых (п. Ванино)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Исполнилось 15 лет, как в поселке Ванино я выпускаю газету "Мое побережье". И хоть за минувшие годы пройдено много испытаний, не сдаюсь...
Татьяна Седых: Спешите помогать людям! Фото: Татьяна Хабарова Татьяна Седых: Спешите помогать людям! Фото: Татьяна Хабарова
Татьяна Седых: Спешите помогать людям! Фото: Татьяна Хабарова

Я не идеальный "особенный" человек - с парашютом не прыгаю, из лука не стреляю, в теннис не играю (желание есть, а времени нет). Зато я очень люблю свою работу и счастлива, если она кому-то приносит пользу. Правда, во всем мире моя профессия относится к опасным. Надеюсь, когда-нибудь будет иначе, а пока... Сожгли мой дом и автомобиль, нападали на мою съемную квартиру, пытались сбить меня машиной, угрожали мне по телефону, выпускали фальшивые номера-двойники моей газеты... - совершено почти два десятка преступлений. И ни одно не раскрыто.

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Но я не сдаюсь и вопреки всему продолжаю выпускать газету и помогать своим землякам, которые обращаются ко мне за поддержкой. Я делаю все, что в моих силах: через прокуратуру и министерства добиваюсь для них лекарств и покупки медоборудования, выхожу на пикет, чтобы привлечь внимание к необходимости купить человеку коляску, иду на митинги, пишу заметки... Акции в поддержку тех, кто нуждается в помощи, стали в газете традиционными... И не было ни одного случая, чтобы читатели не отозвались на чужую боль, за что им огромное спасибо.

Как-то письмо с жалобой привело меня в особенную семью: мама умерла, отец и дочь на инвалидности. Казалось, что за беспросветная тьма должна была поселиться под крышей их дома? Вот только люди, живущие в нем, несчастными себя не чувствовали. Отец - инвалид, он мог бы сидеть и ждать - пенсию все равно принесут. Вот только не привык. И дом свой, имея одну руку, построил сам. И дочка, под стать отцу, трудолюбивая - в доме чистота. Улыбка - искренняя и теплая, хватает и на отца, и на котенка, и на пришедшего к ним незнакомого журналиста...

Словом, спешите помогать людям!

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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