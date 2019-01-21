На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

В ночь на понедельник на камчатском вулкане Безымянный началось эксплозивное извержение. Облако от первого пеплового выброса уже распространилось на 800 километров от исполина и находится севернее Магадана.

"До этого больше года вулкан находился в состоянии относительного покоя. Сейчас наблюдается мощная парогазовая эмиссия с небольшим количеством пепла", - заявила РИА Новости руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

Ранее сообщалось, что вулкан выбросил столб пепла на высоту до 10 километров над уровнем моря. Шлейф распространился к северо-западу.

К настоящему моменту для вулкана установили самый опасный, "красный" авиационный код.

Справка "РГ"



Безымянный - один из наиболее активных вулканов мира. Его высота почти 2,9 тысячи метров. Он находится в 350 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского и в 40 километрах от поселков Козыревск и Ключи Усть-Камчатского района. В 1955 году исполин "проснулся" после почти тысячелетнего молчания, и 30 марта 1956 года произошло его катастрофическое извержение. Тогда Безымянный стал ниже на 200 метров. За короткий промежуток времени он выбросил в атмосферу около трех кубических километров вулканических продуктов. Последнее извержение Безымянного было зафиксировано 20 декабря 2017 года, тогда произошел пепловый выброс на высоту до 15 километров над уровнем моря.



Эксплозивные (газово-взрывные) извержения свойственны вулканам с очень глубоким залеганием магматического очага, в котором скапливается лава кислого или среднего состава. При извержении выделяется огромное количество газов и пара, а лава, в силу высокой вязкости, низкой подвижности и большой глубины залегания, выбрасывается в минимальных количествах или отсутствует полностью.