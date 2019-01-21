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21.01.2019 20:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Мобильная помощь

Незрячих и слабовидящих горожан учат пользоваться смартфонами
Текст: Александр Филимоненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(7770)
Комсомольск-на-Амуре первым на Дальнем Востоке присоединился к всероссийскому проекту "Универсальный мобильный помощник", цель которого - повысить самостоятельность незрячих и слабовидящих людей с помощью современных приложений, установленных на смартфонах с сенсорными экранами. До марта в местном отделении Общества слепых будет работать школа "Мир на ладони", где всех желающих научат пользоваться преимуществами смартфонов.

- В группе 12-13 человек, - рассказала тренер по невизуальному использованию мобильной техники, куратор проекта Ольга Стукалова. - Постоянно присоединяются те, кто только что купил смартфоны. Люди приходят и уходят. После нескольких занятий некоторые из них говорят: "Я уже узнал все, что мне нужно, больше мне не требуется. Спасибо". Думаю, что до весны школа охватит 25-30 комсомольчан.

Сама Ольга прошла обучение в Нижнем Новгороде. Прежде всего для себя осваивала девайс, которым управляют словом и жестом. И теперь она передает ценные навыки другим людям с болезнями глаз. По словам Ольги, мобильные приложения сильно помогают слабовидящим в самых разных сферах жизни.

Фото: iStock
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- Смартфон для незрячих и слабовидящих - это окно в мир, - говорит Ольга Стукалова. -Раньше я пользовалась нетбуком, потом перешла на смартфон, который ничем не хуже и к тому же гораздо удобнее, компактнее, функциональнее. Благодаря гаджету у меня появился навигатор с подсказками. Я уже привыкла, что мой мобильный помощник рассказывает, где я иду, мимо чего. А в автобусе он называет следующую остановку.

Мобильные приложения умеют распознавать номинал денежных купюр, тексты и предметы. И даже картинки, которыми незрячие тоже любят обмениваться в месседжерах. Программа расскажет, что на них изображено. Это самые востребованные из множества доступных функций.

Сейчас некоторые ученики Ольги Стукаловой порой и сами выступают в роли тренеров.

- На занятиях люди стали обмениваться опытом, обучать друг друга, и это нельзя не приветствовать, - говорит тренер.

Справка "РГ"

В рамках социального проекта "Универсальный мобильный помощник" в регионах России организуются курсы по невизуальному (без помощи зрения) использованию мобильной техники. Курсы проводятся уже во второй раз: в 2017 году в них приняли участие более 150 человек из 12 регионов страны. Новый этап проекта стартовал в октябре 2018 года. Ожидается, что количество его участников удвоится. Все занятия для людей с нарушениями зрения проводятся бесплатно. Завершит второй этап II Всероссийский конкурс среди незрячих и слабовидящих пользователей "Словом и жестом" в Нижнем Новгороде.

Общество Соцсфера Соцзащита ДФО
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