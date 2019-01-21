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21.01.2019 08:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее

Текст: Дина Непомнящая
Фото: МЧС РФ/РИА Новости Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Фото: МЧС РФ/РИА Новости

В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято после рабочей поездки губернатора края Сергея Фургала в Верхнебуреинский район.

"Ученые и местные власти характеризуют ситуацию в районе сегодня как напряженную. Выше по течению расположено село Чекунда с населением 117 человек", - отмечается на сайте регионального правительства.

Фото: vesti.ru
К Бурейскому водохранилищу доставили взрывчатку для ликвидации оползня

Уже сейчас уровень воды в реке подошел к отметке 254 метра. При этом критической для затопления считается отметка в 258 метров. Ситуация может значительно ухудшиться в апреле, когда начнет таять лед.

22 января в районе схода скального грунта на русло реки Минобороны РФ планирует начать первый этап взрывных работ. Это поможет создать проран в теле образовавшейся природной плотины.

Чтобы не допустить людей в опасную зону, спасатели создадут специальные посты в местах возможного выхода или выезда на лед в районе реки Бурея.

Напомним, оползень сошел предположительно 9-10 декабря 2018 года. Из-за масштабов разрушения появилась версия, что на этом месте упал метеорит. Позже ее опровергли специалисты.

Оползень произошел по естественным причинам и стал одним из крупнейших в стране за последние несколько лет. Рядом с обвалом зафиксировали термическую аномалию.

С 10 января на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края действует режим ЧС. С 18 января режим ЧС введен также в Бурейском районе Амурской области.

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