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21.01.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае пограничники спасли 24 краснокнижные калуги

Текст: Дина Непомнящая

В районе Частых островов сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО освободили из браконьерских сетей 24 особи калуги, занесенной в Красную книгу РФ.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, девять ставных сетей общей длинной 700 метров извлекли из воды в ходе рейда по пресечению незаконной добычи ценных и особо ценных видов рыб.

Все попавшие в сети калуги были еще живы. Их вернули обратно в естественную среду.

В случае их гибели природе был бы нанесен ущерб примерно в 6,5 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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