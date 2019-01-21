В Хабаровском крае пограничники спасли 24 краснокнижные калуги

В районе Частых островов сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО освободили из браконьерских сетей 24 особи калуги, занесенной в Красную книгу РФ.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, девять ставных сетей общей длинной 700 метров извлекли из воды в ходе рейда по пресечению незаконной добычи ценных и особо ценных видов рыб.

Все попавшие в сети калуги были еще живы. Их вернули обратно в естественную среду.

В случае их гибели природе был бы нанесен ущерб примерно в 6,5 миллиона рублей.