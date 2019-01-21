Для предотвращения паводка военнослужащие приступили к подрыву образовавшейся дамбы. Операция продлится до 20 февраля. Населению взрывы не угрожают - ближайшее к месту обвала село Чекунда находится в 73 километрах. Тем не менее ученые не исключают возможности обрушения еще одной части сопки.
Чтобы люди - к примеру, любители зимней рыбалки - не оказались на льду во время взрывов, опасную зону оцепили сотрудники МВД, местной администрации, МЧС, военные. В популярных местах выезда на реку расставлены специальные посты. Следить за ситуацией будут также с помощью квадрокоптера.
По словам главы района Алексея Маслова, уровень Буреи поднимается и сейчас, но очень медленно - на 2 сантиметра в сутки. При такой скорости до опасной отметки (258 метров по Балтийской системе) очень далеко. Но уже весной тающие снега и льды могут мгновенно вывести реку из себя.
Поэтому в правительстве края задумались, как обезопасить жителей Чекунды, которая может встретиться с водами Буреи первой. Сейчас в селе проживают 118 человек. Вместе с соседней Эльгой они образуют Чекундинское сельское поселение с населением более чем 400 человек.
По словам главы поселения Александра Зацемирного, крутой нрав Бурея показывает почти ежегодно. Дома, стоящие на берегу реки, постепенно теряют опору. Вода, как червь, точит землю в каждое весеннее половодье. Особая боль селян - подмывается и сельское кладбище.
- А денег на строительство подпорной стены в сельском бюджете нет. В прошлом году мы судились с Бурейской ГЭС в Амурской области, требовали укрепить берег и перенести дома, но суд проиграли, - сетует Александр Иванович.
На встрече с местными жителями губернатор края Сергей Фургал заявил, что возможно переселение в Чегдомын.
- Но необходимо сначала жилье построить, так как на вторичном рынке квадратных метров на всех не хватит. Для этого нужно разработать или вступить в одну из программ по строительству. И если переезжать, то всем и сразу, - сказал глава региона.
Жители села Эльга тоже выразили желание переселиться вслед за Чекундой. Поселок обеспечивает теплом котельная из Чекунды, два поселения связаны одной школой.
Спасатели проконтролируют безопасность близлежащих поселений во время взрывных работ на реке Бурея с земли и воздуха.
Взгляд сверху обеспечат беспилотники, так как места там труднодоступные и все тропы наземной группировкой перекрыть сложно. Кроме того, как сообщили в МЧС России, спасатели ограничивают выход на лед .
При этом население оповещено, что из-за затора Бурея стремительно мелеет, а в результате этого на Бурейском водохранилище, расположенном ниже по течению, образуются опасные пустоты. Лед зависает над водой на высоте до трех метров и это может привести к провалам, и, как следствие, к трагедии. Ситуация по сообщениям местного главка МЧС крайне серьезная.
Но даже эти предупреждения не влияют на рыбаков, которые продолжают выходить на лед. В эти выходные во время патрулирования спасатели с воздуха обнаружили рыбаков на четырех участках водохранилища. К счастью, совместно с сотрудниками полиции их успешно эвакуировали.
Тем не менее в МЧС пока не видят необходимости вводить в Приамурье режим ЧС федерального уровня. Достаточно и регионального.
Подготовил Тимофей Борисов