В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за гигантского оползня, перекрывшего русло реки Бурея в декабре прошлого года. Сошедшая с сопки в Верхнебуреинском районе скальная порода объемом 34 миллиона кубометров создала перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, уменьшив его полезный объем на 28 процентов. Если не убрать преграду, проблемы могут возникнуть не только на гидроэлектростанции. Зажатая река весной способна затопить ближайшие населенные пункты - села Усть-Ургал, Чекунда и поселок Эльга.

Для предотвращения паводка военнослужащие приступили к подрыву образовавшейся дамбы. Операция продлится до 20 февраля. Населению взрывы не угрожают - ближайшее к месту обвала село Чекунда находится в 73 километрах. Тем не менее ученые не исключают возможности обрушения еще одной части сопки.

Чтобы люди - к примеру, любители зимней рыбалки - не оказались на льду во время взрывов, опасную зону оцепили сотрудники МВД, местной администрации, МЧС, военные. В популярных местах выезда на реку расставлены специальные посты. Следить за ситуацией будут также с помощью квадрокоптера.

По словам главы района Алексея Маслова, уровень Буреи поднимается и сейчас, но очень медленно - на 2 сантиметра в сутки. При такой скорости до опасной отметки (258 метров по Балтийской системе) очень далеко. Но уже весной тающие снега и льды могут мгновенно вывести реку из себя.

Поэтому в правительстве края задумались, как обезопасить жителей Чекунды, которая может встретиться с водами Буреи первой. Сейчас в селе проживают 118 человек. Вместе с соседней Эльгой они образуют Чекундинское сельское поселение с населением более чем 400 человек.

По словам главы поселения Александра Зацемирного, крутой нрав Бурея показывает почти ежегодно. Дома, стоящие на берегу реки, постепенно теряют опору. Вода, как червь, точит землю в каждое весеннее половодье. Особая боль селян - подмывается и сельское кладбище.

- А денег на строительство подпорной стены в сельском бюджете нет. В прошлом году мы судились с Бурейской ГЭС в Амурской области, требовали укрепить берег и перенести дома, но суд проиграли, - сетует Александр Иванович.

Уровень Буреи поднимается очень медленно - на 2 сантиметра в сутки. Но уже весной тающие снега и льды могут мгновенно вывести реку из себя

На встрече с местными жителями губернатор края Сергей Фургал заявил, что возможно переселение в Чегдомын.

- Но необходимо сначала жилье построить, так как на вторичном рынке квадратных метров на всех не хватит. Для этого нужно разработать или вступить в одну из программ по строительству. И если переезжать, то всем и сразу, - сказал глава региона.

Жители села Эльга тоже выразили желание переселиться вслед за Чекундой. Поселок обеспечивает теплом котельная из Чекунды, два поселения связаны одной школой.

Гигантский оползень перекрыл русло реки Бурея в декабре прошлого года. Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

МЧС

Спасатели проконтролируют безопасность близлежащих поселений во время взрывных работ на реке Бурея с земли и воздуха.

Взгляд сверху обеспечат беспилотники, так как места там труднодоступные и все тропы наземной группировкой перекрыть сложно. Кроме того, как сообщили в МЧС России, спасатели ограничивают выход на лед .

При этом население оповещено, что из-за затора Бурея стремительно мелеет, а в результате этого на Бурейском водохранилище, расположенном ниже по течению, образуются опасные пустоты. Лед зависает над водой на высоте до трех метров и это может привести к провалам, и, как следствие, к трагедии. Ситуация по сообщениям местного главка МЧС крайне серьезная.

Но даже эти предупреждения не влияют на рыбаков, которые продолжают выходить на лед. В эти выходные во время патрулирования спасатели с воздуха обнаружили рыбаков на четырех участках водохранилища. К счастью, совместно с сотрудниками полиции их успешно эвакуировали.

Тем не менее в МЧС пока не видят необходимости вводить в Приамурье режим ЧС федерального уровня. Достаточно и регионального.

Подготовил Тимофей Борисов