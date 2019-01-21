В Приморье ввели режим ЧС из-за массового заболевания свиней ящуром

В Спасском районе Приморского края введена чрезвычайная ситуация муниципального характера в связи с массовым заболеванием свиней ящуром на территории свинокомплекса ООО "Мерси трейд", сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Как говорится в постановлении главы района, ЧС введена также в связи с угрозой распространения заболевания на всю территорию района.

Опасной зоной объявлены 26 населенных пунктов Спасского района.

По словам директора холдинга "Мерси Агро Приморье" Андрея Колота, в свинокоплексе от мощного вируса погибло более пяти тысяч голов, в то время как общее поголовье составляет 22,5 тысячи.

Первые признаки ящура обнаружились еще 16 января. Карантин не помог. Сейчас на предприятии ждут постановление Россельхознадзора об отчуждении животных. Это означает, что весь погибший скот сожгут, останки захоронят в специальном месте.

Ранее, 11 января, вспышка ящура случилась на одном из свинокомплексов компании "РусАгро" в Григорьевском сельском поселении Михайловского района Приморья.