Под Ульяновском ребенок погиб от отравления угарным газом

Следственными органами Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в результате отравления угарным газом. Информацию об этом распространила пресс-служба регионального управления СК.

Трагедия произошла 18 января в селе Коромысловка Кузоватовского района. Мать и бабушка отправили двух мальчиков семи и восьми лет в баню без сопровождения взрослых. Через некоторое время детей нашли без сознания. Мать вызвала скорую помощь, сотрудники которой смогли спасти старшего из детей. Второй ребенок скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как уточнили в СК, семья погибшего не состояла на учете в полиции и органах опеки.